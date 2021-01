Avete mai visto una foto di Tosca D’Aquino da giovane? Sul suo canale social ufficiale, ne abbiamo rintracciata una: la trasformazione.

Classe ’66, la bellissima Tosca D’Aquino è un’affermata e notissima attrice. Nata a Napoli il 10 Giugno, la simpaticissima D’Aquino, da sempre appassionata di teatro e, soprattutto, di recitazione riesce a raggiungere la notorietà grazie a due incredibili film. Facciamo riferimento a ‘I Laureati’ e ‘Il Ciclone’, entrambi due capolavori di Leonardo Pieraccioni. Da quel momento, il suo successo arriva davvero alle stelle. Attrice di numerosi film cinematografici e di serie televisive, l’ultima risale al 2017, la bellissima Tosca decanta di un successo davvero impressionante. Ebbene, ma voi l’avete mai vista da giovane? Attualmente, lo sappiamo benissimo, l’attrice napoletana decanta di un fascino che fa invidia davvero a chiunque. Ebbene, ma voi l’avete mai vista da giovane? Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, siamo riusciti a rintracciare un incredibile scatto inedito del passato. Siete curiosi di vederlo? E, soprattutto, siete curiosi di vedere come la bellissima Tosca D’Aquino sia cambiata in tutti questi anni? Scopriamo insieme ogni cosa.

Tosca D’Aquino da giovane, spunta la foto del passato: com’è cambiata

Attrice di successo, la bellissima Tosca D’Aquino decanta di un clamore davvero assoluto. Un clamore che, badate bene, non si limita affatto alla sfera lavorativa e, quindi, professionale, ma si estende fino alla sfera social. Attivissima sul suo canale Instagram, l’attrice napoletana, spesso e volentieri, si mette in contatto con i suoi sostenitori. E così, o condividendo video divertenti o incantevoli scatti del passato, la bella D’Aquino aggiorna costantemente il suo adorato pubblico social. È proprio per questo motivo che, spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, siamo riusciti a rintracciare un suo scatto da giovane. Ebbene si, avete letto proprio bene! Ecco, la domanda però è un’altra: siete curiosi di vederla? Ovvero, siete curiosi di vedere com’è cambiata in tutti questi anni la bellissima Tosca? Ovviamente, vi mostreremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, c’è un particolare dettaglio che non può assolutamente passare inosservato. Bando alle ciance, ecco di che cosa parliamo esattamente.

Ecco. È proprio lo scatto che, come dicevamo precedentemente, qualche tempo fa, Tosca D’Aquino ha condiviso sul suo canale social ufficiale. È in compagnia di sua mamma, in questa foto. Eppure, ciò che non può assolutamente passare inosservate è l’immensa bellezza di entrambe le donne. Perché sì, la mamma dell’attrice napoletana è stupenda, ma vogliamo parlare di Tosca D’Aquino da giovane? Insomma, è davvero stratosferica. E poi, soprattutto, non è cambiata nemmeno di una virgola in tutti questi anni. Siete d’accordo?