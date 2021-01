Puntata al femminile oggi, 23 gennaio, di Verissimo: Silvia Toffanin ha scelto ospiti davvero incredibile per la puntata di questo pomeriggio. Ecco chi ci sarà in studio!

L’appuntamento del sabato pomeriggio è il più gradito dagli italiani: Silvia Toffanin regala intrattenimento ai suoi telespettatori con ospiti e rivelazioni inedite. Nella puntata andata in onda la scorsa settimana, sabato 16 gennaio, lo studio della conduttrice Mediaset ha ospitato personaggi noti dello spettacolo amatissimi. Oggi non potrà certo deludere le aspettative dei telespettatori: la Toffanin ha scelto per oggi, 23 gennaio, una puntata unicamente al femminile. Siete curiosi di scoprire chi ci sarà nell’appuntamento di oggi? Vi sveliamo tutti gli ospiti scelti.

Verissimo, anticipazioni 23 gennaio: puntata al femminile, ecco chi saranno gli ospiti

Sabato 23 gennaio 2021 alle ore 16 è atteso un nuovo appuntamento tutto al femminile di Verissimo. La conduttrice Silvia Toffanin ha scelto ospiti davvero incredibili: si tratta di personaggi dello spettacolo e cantanti amate e seguite da tutta Italia. In anteprima tv ci sarà Asia Argento che presenterà la sua autobiografia, ‘Anatomia di un cuore selvaggio’: nel suo libro Asia racconta nuovi e duri capitoli della sua vita, retroscena del tutto inediti.

Per la prima volta, Silvia Toffanin oggi intervisterà Elisa Isoardi, la conduttrice ex volto di La Prova del Cuoco. Entreranno in studio oggi due amiche, due grandi cantanti italiane che hanno esordito entrambe nel mondo della musica con Amici di Maria De Filippi. Emma Marrone e Alessandra Amoroso ospiti della Toffanin parleranno del loro legame e presenteranno il loro brano, Pezzo di cuore, uscito pochi giorni fa. Ospiti del talk show oggi 23 gennaio anche Barbara De Rossi e Cristina Chiabotto: l’ex Miss Italia è in dolce attesa. Pochi giorni fa attraverso il suo canale Instagram ha dato l’annuncio. Sarà una puntata, quella di oggi, da non perdere: il cast al femminile scelto dalla Toffanin oggi è davvero incredibile!