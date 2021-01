Verissimo, quanto costa la giacca rosa indossata da Silvia Toffanin per la puntata di oggi? Il prezzo vi lascerà di stucco.

Oggi, 23 gennaio 2021, è andata in onda una nuova puntata di Verissimo. Come sempre, in studio tantissimi ospiti si sono raccontati a cuore aperto, con l’aiuto della bravissima Silvia Toffanin. Da Alessandra Amoroso ed Emma ad Asia Argento, da Barbara De Rossi a Cristina Chiabotto: una puntata ricca di emozioni. Una puntata in cui Silvia Toffanin ha indossato un tailleur rosa che non è passato affatto inosservato. In particolare, sapete quanto costa la giacca doppio petto? Il prezzo vi lascerà di stucco.

Verissimo, quanto costa la giacca rosa indossata da Silvia Toffanin per la puntata del 23 gennaio

Una puntata ricca di emozioni, quella di Verissimo del 23 gennaio 2021. Una puntata ricca di interviste esclusive, portate avanti come sempre con garbo ed eleganza da Silvia Toffanin. Che, per questa puntata, ha scelto un look che non è passato affatto inosservato. Un look dal colore chiaro, nello specifico rosa, e dal prezzo decisamente notevole. In particolare, sapete quanto costa il blazer doppio petto indossato dalla conduttrice? Si tratta di un modello firmato Alberta Ferretti e come riporta Fanpage.it, sul web è possibile trovarlo al prezzo di 1.065 euro! Al blazer, Silvia ha abbinato pantaloni dello stesso colore e dello stesso brand e decolletè con tacchi a spillo.

Per quanto riguarda i capelli, la conduttrice si è mostrata come accade quasi sempre con i capelli sciolti, leggermente ondulati. Cosa aggiungere? Anche oggi, Slivia era bellissima ed elegante come sempre! E voi, avete seguito questa puntata di Verissimo. Quale intervista vi ha emozionato di più tra quelle trasmesse oggi?