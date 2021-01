Anticipazioni Beautiful, puntata del 24 gennaio: Brooke spiazzata, e Hope pronta a prendere una decisione pur di prendere la custodia del bambino.

Mancano poche ore, e anche oggi, domenica 24 gennaio ci sarà una nuova puntata dell’amatissima soap opera Beautiful, che da anni ormai riscontra un successo straordinario. In questi ultimi giorni abbiamo visto al centro dell’attenzione il caso dell’adozione del piccolo Douglas, e il rapporto spezzato fra Ridge e Brooke. Infatti, come abbiamo avuto modo di vedere, il Forrester è apparso decisamente provato dalle intenzioni della moglie, ovvero il piano messo in atto per poter convincere Thomas a firmare le carte. Oggi, ci sarà un nuovo episodio che intreccerà la trama della soap, e sicuramente, i colpi di scena non mancheranno. Il pubblico è sempre pronto a farsi sorprendere. Ecco cosa ci svelano le anticipazioni di Domenica 24 gennaio.

Anticipazioni Beautiful, 24 gennaio 2021: Brooke senza parole, e Hope dubbiosa

Nella puntata che andrà in onda oggi, domenica 24 gennaio, nuovi colpi di scena animeranno la soap Beautiful. A quanto pare, Hope dopo aver scoperto gli intrighi di Thomas, è costretta ancora a fare i conti con il suo ex marito, per amore del piccolo Douglas. Infatti, come orami sappiamo, è decisa ad ottenere la custodia del bambino, per poterlo crescere insieme a Liam. Purtroppo, lo Spencer ha abbandonato la moglie in questo suo piano, considerato per lui decisamente folle. Quest’ultimo è convinto che con l’adozione, la Logan potrebbe unirsi per sempre al Forrester. Intanto, la serata di Halloween è stata trascorsa a Villa Forrester, Hope, da sola, ha cercato di passare più tempo possibile con il bambino. Ma colpo di scena, Thomas l’ha ricattata, chiedendo sesso in cambio dell’adozione di suo figlio. La ragazza senza parole, trova appoggio in sua madre, Brooke, e racconta tutta la verità. La donna è inorridita. Cosa succederà? Hope cederà?

Intanto, Liam e Steffy sono sempre più vinci, infatti, hanno passato Halloween insieme. Anzi, il ragazzo ha addirittura confidato alla sua ex moglie di essere geloso di lei. Al termine della serata, lo Spencer torna da Hope, e iniziano a parlare di come i bambini si siano divertiti, senza entrare nell’argomento che li attanaglia. La donna rivelerà i propositi di Thomas? Lo scopriremo nelle puntate che seguiranno! Tenetevi pronti, ci saranno continui colpi di scena.