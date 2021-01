Anticipazioni Domenica In, puntata del 24 gennaio: tutti gli ospiti presenti nello studio di Mara Venier, e ci sarà lui, l’attore del momento.

Una nuova puntata dell’amatissima trasmissione Domenica In andrà in onda proprio oggi, domenica 24 gennaio, e come sempre lo studio di Mara Venier sarà animato dalla presenza di amatissimi ospiti, che si racconteranno in una lunga intervista. Ogni volta, il programma conquista l’amore del pubblico, gli ascolti sono decisamente alti, e ovviamente il tutto è dovuto non solo ai protagonisti che intervengono, ma anche alla personalità della conduttrice, e possiamo dirlo a gran voce, Mara è una delle presentatrici più amate, schietta e passionale, i telespettatori sono conquistati dal suo modo di fare. Proprio oggi, ci sarà una nuova scoppiettante puntata. Chi saranno gli ospiti? Ve lo sveliamo subito!

Anticipazioni Domenica In, 24 gennaio: super ospiti in studio, e lui, l’amatissimo attore

Nella puntata che andrà in onda tra poche ore di Domenica In, la nostra bellissima conduttrice Mara Venier sarà accompagnata da grandi ospiti. A partire dalle 14.00 circa, il programma terrà compagnia gli italiani. A quanto pare, le anticipazioni sugli ospiti presenti, ci rivelano che ci sarà proprio lui, l’attore del momento, ovvero Lino Guanciale. Protagonista di molte fiction di successo, Come non citare L’allieva; proprio in questi ultimi giorni si è tanto parlato di lui, dato che sembrerebbe aver preso la decisione di lasciare la serie per la nuova stagione. L’attore, però, da zia Mara, parlerà della nuova fiction che lo vede protagonista, Il commissario Ricciardi. E ancora, presenti anche due grandissimi attrici, Gina Lollobrigida e Isabella Rossellini. Teo Mammucari si racconterà in una lunga intervista, e sicuramente non mancheranno i colpi di scena. Domenica in, oggi, 24 gennaio, fa decisamente il botto, e fra gli altri ospiti che presenzieranno in studio ci sarà anche l’attore Franco Nero, e lui, l’artista di successo, amatissimo e apprezzatissimo, Michele Bravi, che presenterà il suo singolo ‘Mantieni il bacio‘.

Ovviamente, ci sarà anche un lungo spazio dedicato all’attualità per informare oltre modo gli italiani per gli ultimi aggiornamenti sulla situazione covid. Una puntata, a quanto pare, ricca di ospiti eccezionali. Ancora una volta, Mara Venier saprà come sorprenderci. E voi, seguirete Domenica in? Noi, non vediamo assolutamente l’ora!