Barbara D’Urso è pronta anche oggi, domenica 24 gennaio, a tenerci compagnia col suo Domenica Live: cosa ci aspetta in questa puntata.

Barbara D’Urso non abbandona il suo affezionatissimo pubblico neanche la domenica, si sa: anche oggi, 24 gennaio, è in arrivo una puntata di Domenica Live davvero scoppiettante e gli ospiti in programma sono sicuramente dei pezzi da novanta. Cosa dobbiamo aspettarci quindi da questo nuovo appuntamento con la regina di Cologno Monzese? Quali saranno gli argomenti trattati e i nuovi gossip da gustare? Potrete scoprirlo sintonizzandovi su Canale 5 oggi pomeriggio alle 17:20, ma per ora vi diamo qualche piccolo assaggio di quella che sarà una puntata molto, molto interessante! Se non ci credete, cambierete certamente idea leggendo qui i nomi degli ospiti attesi nel salotto più celebre della tv. Date un’occhiata!

Segui anche la nostra pagina Instagram—->>>clicca qui

Domenica Live 24 gennaio: attesi un confronto tra gieffini eliminati e un’ospite inaspettata

Questa puntata del programma domenicale Mediaset si preannuncia imperdibile: come annunciato dalla stessa D’Urso lo scorso venerdì a Pomeriggio 5, saranno molti gli argomenti affrontati e molto interessanti le dinamiche che verranno a crearsi tra gli ospiti. Ecco chi vedremo in studio oggi 24 gennaio: da segnalare innanzitutto la presenza della prima moglie di Walter Zenga, Elvira Carfagna. Con lei l’ex campione ha avuto il figlio Jacopo apparso nella scorsa puntata del GF Vip. Il fratellastro Andrea, infatti, si trova in questo momento tra le mura della Casa più spiata d’Italia e molte volte è stato tirato in ballo il rapporto col padre. Ci saranno poi due ex concorrenti di questa edizione del reality che in questi giorni hanno riempito le pagine del gossip: parliamo di Mario Ermito e Giacomo Urtis. Secondo Francesca Cipriani, i due non sarebbero solo ‘amici’ ed ora potranno dare finalmente la loro versione dei fatti. Attesa poi una coppia che si è ricomposta da poco: il cantante Christian e Dora Moroni. Si parlerà inoltre dell’incidente stradale fatto da Amedeo e Guenda Goria con un motorino, fortunatamente senza danni per nessuno.

Non perdetevi l’appuntamento di oggi pomeriggio con Domenica Live!