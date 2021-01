Cosa accadrà stasera 24 gennaio a Live – Non è la D’Urso: chi saranno gli ospiti? Uno di loro si scontrerà con le sfere insieme a sua madre.

Ogni domenica sera Barbara D’Urso ci sorprende con colpi di scena e ospiti strepitosi in studio nella sua trasmissione Live – Non è la D’Urso. Un appuntamento ricco di curiosità imperdibili per coloro che vogliono essere sempre aggiornati su quanto accade nel mondo dello spettacolo e non. La conduttrice sa sempre su quali argomenti puntare per tenere vivo l’interesse dei telespettatori e la puntata di questa sera 24 gennaio ne sarà un’ulteriore prova. Tutto lascia presagire infatti dibattiti accesi e dai risvolti sorprendenti. Eccovi una piccola anticipazione su ciò che vedremo a partire dalle 21:20 su Canale 5.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>>clicca qui

Live – Non è la D’Urso 24 gennaio: perché non dovete assolutamente mancare all’appuntamento

Innanzitutto tra i personaggi che animeranno il famoso salotto Mediaset ci sarà l’ex concorrente di Ballando con le stelle Alessandra Mussolini. A quanto pare, l’ex parlamentare annuncerà la sua intenzione di dare una svolta alla sua vita e noi siamo curiosi di ascoltare di cosa si tratta. Altro tema caldo della puntata sarà affrontato con l’attrice Agostina Belli, la cui madre morì uccisa tra gli anni ’60 e ’70: dopo cinquant’anni da quell’orribile episodio, è ancora mistero su quanto accaduto. Interverranno poi Nicolò e Jacopo, gli altri due figli di Walter Zenga, la cui storia familiare è in questo periodo sotto la lente di ingrandimento in virtù della partecipazione del figlio Andrea al GF Vip. Infine, un ospite che farà tanto discutere come sempre: Federico Fashion Style, il parrucchiere dei vip, è infatti atteso a Live – Non è la D’Urso per uno scontro senza esclusione di colpi con le famose sfere. L’hair-stylist non sarà però da solo questa volta: ad accompagnarlo anche sua madre.

Che dire, siamo certi che l’appuntamento non deluderà affatto, voi cosa ne pensate?