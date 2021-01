Caterina Balivo, splendido annuncio: la notizia fa impazzire i fan della conduttrice.

Una notizia meravigliosa per i fan di Caterina Balivo. Dopo l’addio a Vieni da Me, la conduttrice campana ha deciso di allontanarsi per un po’ dalla tv, in attesa di nuovi impegni. Ebbene, finalmente è arrivato il momento di rivederla sul piccolo schermo. Ad annunciarlo al suo pubblico è stata proprio lei, attraverso il suo profilo di Instagram. Curiosi di scoprire dove la vedremo e soprattutto in quale ruolo? Proprio così: Caterina non sarà conduttrice, ma…Scopriamo di più!

Caterina Balivo, splendido annuncio: ecco dove la rivedremo in tv

Caterina Balivo tornerà in tv ne Il Cantante Mascherato 2, il programma di Milly Carlucci che partirà venerdì 29 gennaio su Rai Uno. L’ex conduttrice di Vieni da me farà parte della giuria ufficiale della trasmissione: con lei Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Patty Pravo e Costantino della Gherardesca. Un’avventura inedita per la Balivo, che ha annunciato il ritorno sui social, con un post che è stato letteralmente invaso dai commenti di fan e colleghi. Tutti super felici della notizia, ecco il post apparso qualche ora fa sul profilo social della conduttrice:

“E da venerdì si torna in tv, Milly vengo da te!”. Poche e semplici parole, ma che sono bastate per fare impazzire i fan della conduttrice. Una pioggia di likes e commenti hanno invaso il post di Caterina, che da venerdì sera sarà una giurata ufficiale de Il Cantante Mascherato. Il compito della giuria, anche in questa seconda stagione, sarà quello di seguire le performances dei concorrenti, cercando di indovinare chi si nasconde dietro le maschere. Chi saranno i vip ‘mascherati’? Appuntamento a venerdì 29 gennaio per tutte le novità!