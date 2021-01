La regina indiscussa delle influencer, Chiara Ferragni, mostra un altro gioiello della sua casa: la cameretta di Leone, incantevole.

Che Chiara Ferragni fosse un’icona di stile era noto a tutti: la fashion blogger cremonese da 22 milioni e mezzo di follower non ha mai deluso le aspettative in quanto a dettagli e gusto in fatto di moda. Ultimamente, però, la bella influencer sta davvero lasciando tutti di stucco mostrando sempre più spesso particolari della propria casa o del proprio ambiente lavorativo davvero stupefacenti. Ad esempio, proprio recentemente ha mostrato su Instagram il suo ufficio: un arredamento dal gusto così chic e particolare da non passare affatto inosservato. Stavolta invece, la moglie di Fedez ha voluto stupire tutti mostrando la nuova cameretta (ancora in fase di allestimento) di suo figlio Leone. Definirla un gioiello è poco: un ambiente da sogno per un bambino. Ma vediamo nel dettaglio cos’è che rende la cameretta così speciale.

Chiara Ferragni, la nuova cameretta di Leone è un sogno: resterete incantati

In una delle sue tante storie su Instagram, la Ferragni ha mostrato i cosiddetti ‘lavori in corso’ della nuova cameretta del piccolo Leone. Il bambino si appresta a diventare a breve un fratello maggiore dato che la sua mamma partorirà a marzo una femminuccia. Per lui è arrivato quindi il momento di lasciare la culla ed avere una stanza tutta per sé. Anche se l’opera non completata, dai video postati dall’influencer, si può giaà avere un’idea dello splendido risultato finale. I Ferragnez si sono rivolti a Filippo Flora e Federico Sigali di 13.1 Architectur & Decor, affinché il loro progetto prendesse forma. Dalle immagini pubblicate, si può vedere una prevalenza delle tonalità dell’azzurro, pareti coperte da un parato intonato e con delle nuvolette. Inoltre, il ‘regno’ di Leone avrà due strutture a baldacchino. Una per coprire il letto, che avrà tanti cuscini colorati e fungerà anche da divano e l’altra adibita ai giochi con tanto di libreria, panca ed una specie di ‘scrivania’.

Insomma, ve l’avevamo detto che si trattava di un vero gioiello, no?