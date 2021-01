Reduce dal successo di Ballando con le Stelle, Elisa Isaordi ha svelato il suo futuro in tv: cosa accadrà? La rivelazione inaspettata.

È una delle conduttrici televisive più apprezzate, Elisa Isoardi. Reduce da ben due anni di successo a ‘La Prova del Cuoco’, attualmente, la bellissima Isoardi non è più una presenza fissa sul piccolo schermo. Certo, qualche mese fa, è stata la protagonista indiscussa della scorsa edizione de ‘Ballando con le Stelle’, eppure, al momento, non ha un programma tutto suo. Si diceva che, subito dopo il programma di Milly Carlucci e con il sopraggiungere del nuovo anno, le sarebbe stato affidato un programma fatto apposta per lei, ma, come sappiamo, non è stato affatto così. Ebbene, la domanda, quindi, sorge spontanea: quale sarà il suo futuro in tv? Nonostante, attualmente, la Isoardi stia prendendo parte a diversi salotti televisivi in qualità di ospite, continuerà il suo percorso lavorativo nei canali Rai? Oppure, se ci sarà la possibilità la possibilità, passerà in Mediaset? A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata proprio la diretta interessata. Scopriamo insieme ogni cosa.

Elisa Isoardi svela quale sarà il suo futuro in tv: vi sareste mai aspettati queste parole?

Ospite della puntata di Verissimo di Sabato 23 Gennaio, Elisa Isoardi, per la prima volta in assoluto, si è ampiamente raccontata a Silvia Toffanin. È proprio in questo occasione che, oltre a parlare de ‘La Prova del Cuoco’, del suo amore per Matteo Salvini e di quanto abbia sofferto una volta conclusa la storia, la bellissima conduttrice non ha affatto potuto fare a meno di svelare quale sarà il suo futuro in tv. Attualmente, come dicevamo precedentemente, non è una presenza fissa sul piccolo schermo. Ecco, ma cosa succederà nel futuro? ‘Oggi il tuo futuro è in Rai o potrebbe essere da qualche altra parte’, ha chiesto Silvia Toffanin alla bellissima Isoardi. Immediata è stata la sua risposta. ‘Ricomincio da me: da chi più mi sa apprezzare’, ha detto Elisa decisa.

‘Sono pronta ad accogliere anche in questo senso. Tante volte i periodi di fermo fanno bene’, ha continuato a dire Elisa Isoardi. Concludendo, inoltre, che sarebbe disposta ad accettare anche qualche altre proposta che non appartenga a ‘mamma’ Rai. ‘Sono stati diciotto anni bellissimi, ma adesso sono pronta a tante cose’, ha concluso. Cosa ci aspetterà, quindi?