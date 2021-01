Un attore di grande talento e dotato di una simpatia innegabile, Fabio De Luigi: quello che forse non sapete di lui, però, è in cosa è laureato, pronti a scoprirlo?

Un attore talentuoso e dotato di una simpatia immensa che riesce sempre a regalare momenti divertentissimi al pubblico: sapete in cosa è laureato Fabio De Luigi? Il celebre artista, originario di Santarcangelo di Romagna, è nato nel 1967. Non solo attore, ma anche conduttore, imitatore, si è cimentato anche nella regia. Il grande successo arriva con Zelig e Mai Dire Grande Fratello 2, che lo consacra come uno dei volti più amati dal pubblico. Legato dal 1998 a Jelena Llic, è padre di due splendidi figli. Quello che molti non conoscono di lui, tuttavia, è il percorso di studi affrontato prima di entrare a far parte del mondo dello spettacolo: tutti i dettagli per voi!

Fabio De Luigi in cosa è laureato?

Nel suo passato c’è anche una carriera sportiva, un retroscena davvero inaspettato e incredibile che riguarda l’attore. Fabio De Luigi, infatti, è appassionato di baseball e ha giocato a livello professionale. Partito dalla squadra della sua città, è passato poi al Rimini Baseball arrivando a militare nella Serie A1. Il simpaticissimo e talentuoso attore si è diplomato al liceo artistico per poi proseguire gli studi e conseguire la laurea in pittura presso l’Accademia delle Belle Arti a Bologna. Come se non bastasse, Fabio De Luigi ha anche prestato servizio militare, all’Aeronautica. Un percorso davvero straordinario e ammirevole quello di Fabio De Luigi, che oggi è uno dei volti più amati dal pubblico. Il suo grande talento e le naturali doti di interprete hanno conquistato la televisione, il cinema, senza tralasciare nemmeno il teatro. Un vero e proprio portento!

Conoscevate l’incredibile percorso di studio di Fabio De Luigi e la sua grande passione per il baseball?