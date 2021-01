Il famosissimo cantante è diventato papà bis: l’annuncio a sorpresa è stato dato su Instagram, gioia immensa per la sua famiglia e fan.

Il 2021 non poteva aprirsi in modo migliore. Proprio qualche ora fa, il famosissimo ed apprezzatissimo cantante ha annunciato di essere diventato papà bis. Ebbene si, avete letto proprio bene. Dopo nove mesi di intensa gravidanza, la bellissima moglie del cantante ha dato al mondo il piccolo Alessandro. ‘Benvenuto al mondo. Sei l’amore di mamma, papà e Gioia’, recita il commento scritto a corredo di questo incantevole ed emozionante scatto che riprende il piccolo appena nato. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? Chi è colui che, esattamente il 23 Gennaio del 2021, è diventato papà per la sua seconda volta? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Prima di farlo, però, vi sveliamo qualche piccolo indizio. Come dicevamo precedentemente, stiamo parlando di un famosissimo cantante di origini napoletane, che, con il suo emozionante singolo, ci ha letteralmente fatto compagnia nel corso del primo lockdown da Coronavirus. Di chi parliamo? Scopriamolo insieme.

È diventato papà bis, l’annuncio a sorpresa del famoso cantante: di chi parliamo

Risale proprio a pochissime ore fa lo splendido annuncio a sorpresa del famosissimo cantante. Proprio ieri, Sabato 23 Gennaio, il giovanissimo cantautore napoletano è diventato uno splendido papà bis. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? Come dicevamo precedentemente, è un volto molto noto. E, soprattutto, molto amato da milioni e milioni di italiani. Ecco, stiamo parlando proprio di lui: Andrea Sannino. È proprio lui e la sua bellissima moglie Marinella che sono diventata genitori del piccolo Alessandro. Una notizia davvero splendida, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, non soltanto la coppia di neo genitori ha voluto prontamente condividere e fare sapere sui social, ma che ha anche reso più che entusiasti il loro pubblico. Sono davvero tantissimi, infatti, i messaggi di auguri e congratulazioni giunti a corredo del dolcissimo scatto di Alessandro.

