Genoa Cagliari diretta streaming in tv: formazioni e dove vedere la partita della 19 esima giornata di Serie A Tim.

Una domenica ricca di calcio, questa del 24 gennaio 2021. In scena la 19 esima giornata di Serie A Tim: tra le gare delle ore 15.00 c’è anche Genoa Cagliari. Al Marassi si giocherà una vera e propria sfida salvezza, con il Cagliari che si trova proprio a -1 dalla squadra di Ballardini. I sardi, reduci da 5 sconfitte di fila, non vincono in campionato da ben undici turni: riusciranno ad invertire la rotta in casa del Genoa? Non ci resta che attendere il fischio di inizio!

Genoa Cagliari, diretta streaming in tv: dove vedere la partita

La partita in questione potrà essere seguita solo ed esclusivamente sulla piattaforma streaming di DAZN, che potrai attivare in abbonamento al costo di 9,99 euro mensili sul sito, con la possibilità di rinnovo automatico.

L’appuntamento è alle ore 15.00 del 24 gennaio 2021 ed attenzione anche al post partita, con tanti contenuti esclusivi sul match tutti da gustare. L’incontro sarà disponibile anche per tutti i clienti Sky che hanno aderito all’offerta Sky-Dazn, su Dazn1 (canale 209 del decoder Sky). Questa è solo una delle tre gare visibili in esclusiva su Dazn: con Dazn infatti potrai seguire 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva e tutta la Serie BKT in streaming, live e on demand: abbonati subito!

Disdici quando vuoi.

Genoa Cagliari, le probabili formazioni

GENOA(3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Shomurodov, Destro. CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Godin, Ceppitelli, Lykogiannis; Nandez, Marin, Duncan; Joao Pedro, Nainggolan; Simeone. Allenatore Di Francesco

