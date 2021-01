Una donna affascinante e dotata di un talento davvero indiscusso, il sorprendente retroscena che riguarda la splendida Geppi Cucciari: non lo immaginereste!

Non solo affascinante e bellissima, Geppi Cucciari è una donna dotata di un talento innegabile e di una simpatia straordinaria che hanno fatto breccia nel cuore del pubblico italiano. Nata a Cagliari nel 1973, dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore nella città di Milano, approda a Zelig, uno dei format più divertenti e apprezzati dai telespettatori. La sua carriera straordinaria decolla in modo inarrestabile e la vede cimentarsi nel ruolo di attrice, di conduttrice televisiva e radiofonica, di giudice. Amatissima per la sua solarità ed energia, l’artista è stata anche autrice di alcuni libri, confermando il suo talento straordinario che abbraccia campi diversi del panorama artistico. Eppure, la bellissima donna non è solo un personaggio del mondo dello spettacolo! C’è infatti un retroscena che, molti, non conoscono riguardo a Geppi Cucciari: non lo immaginereste, pronti a scoprirlo? Allora seguiteci nelle prossime righe!

Geppi Cucciari, il retroscena incredibile che non immaginereste

Una donna straordinaria, che riesce a coadiuvare bellezza, classe e simpatia. Geppi Cucciari ha una presenza scenica davvero incredibile, come ha dimostrato negli innumerevoli progetti televisivi e cinematografici a cui ha preso parte. C’è un dettaglio, una curiosità che molti non conoscono sulla celebre attrice e che, di certo, non immaginereste. Geppi Cucciari è, infatti, una grande appassionata di pallacanestro. Non solo. La talentuosa interprete ha giocato nella serie A2 con la squadra del Virtus Cagliari! Dal 2012, inoltre, ha militato in serie C con la Gammabasket Segrate! Sul suo profilo Instagram, seguito da oltre duecentomila follower, è possibile trovare diversi scatti che sottolineano questa sua straordinaria passione. Eccone uno, di seguito, solo per voi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Geppi Cucciari (@iogeppicucciari)

Avreste mai immaginato che la splendida attrice fosse anche una bravissima atleta? Siamo certi che la bellissima Geppi Cucciari continuerà a regalare al pubblico interpretazioni incredibili!