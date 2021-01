Attualmente, Lino Guanciale è felicemente sposato, ma sapete chi è la sua ex compagna? Anche lei, come lui, è una famosissima attrice.

È uno degli attori più formidabili del panorama artistico italiano, Lino Guanciale. Attore di numerose serie televisive di successo, il famosissimo Guanciale da domani, Lunedì 25 Gennaio, si accinge a fare compagnia l’amato pubblico italiano con una nuova e sorprendente fiction. Intitolato ‘Il Commissario Ricciardi’ e tratto dai romanzi dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, l’attore abruzzese vestirà i panni proprio di questo commissario. E, senza alcun dubbio, con i suoi casi, la sua astuzia e molto altro ancora, appassionerà davvero tutti. Ecco, ma in attesa di vederlo, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui? Dal punto di vista professionale e lavorativo, c’è da ammetterlo, sappiamo davvero di tutto. A partire dalla prima serie televisiva in cui ha assunto un ruolo fino all’ultima, il buon Guanciale decanta di una carriera alle spalle davvero incredibile. Ecco, ma, invece, della sua vita privata, cosa sappiamo esattamente? Qualche mese fa, è vero, è convolato a nozze con la bellissima Antonella Liuzzi, ma sapete, però, chi è la sua ex compagna? Ovviamente, ci pensiamo noi a svelarvi ogni caso. Vi anticipiamo soltanto che, così come lui, anche l’ex fidanzata del bellissimo Lino Guanciale è una famosissima attrice.

Lino Guanciale, chi è la sua ex compagna? Anche lei è un’attrice

Attualmente, è felicemente sposato con Antonella Liuzzi, eppure vi siete mai chiesti chi fosse l’ex compagno di Lino Guanciale? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Ancora prima di incontrare la giovanissima Antonella e di convolare a nozze proprio con lei, l’attore abruzzese ha vissuto una lunga storia d’amore con una famosissima attrice. Si, avete letto proprio bene. Attualmente, sua moglie è completamente estranea al mondo dello spettacolo ed, ovviamente, della recitazione. La sua ex compagna, invece, ha intrapreso lo stesso suo percorso. Anche lei, proprio come lui, ha recitato in diverse serie televisive di successo. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che l’ex compagna di Lino Guanciale sia la giovanissima e bellissima Antonietta Bello. Il suo nome non vi è affatto nuovo, vero? Ed avete pienamente ragione! La donna, come dicevamo precedentemente, è un’attrice. Ed anche lei ha recitato in diverse serie televisive. A partire, quindi, da ‘Che Dio ci Aiuti’ fino a ‘Braccialetti Rossi’, ‘Le Tre Rose di Eva’ e molte altre ancora. I due, stando a quanto si legge, sembrerebbe che siano stati legati per circa 10 anni. In particolare, dal 2008 al 2018. E che, poi, di comune accordo, abbiamo deciso di lasciarsi.

Davvero bellissima, vero?