L’Isola dei famosi, colpo di scena: Alvin non sarà l’inviato della prossima edizione, al suo posto potrebbe esserci proprio lei.

Un 2021 ricco di reality, quello che ci proporrà Mediaset. Il Grande Fratello Vip 5, come tutti sappiamo, è stato ulteriormente prolungato. Il reality show condotto da Alfonso Signorini terminerà a fine febbraio, probabilmente il 26, e non più l’8 febbraio. Ma subito dopo, per i telespettatori di Canale 5 è già tempo di rituffarsi in una nuova avventura! Quella con L’Isola dei famosi, che, nonostante le difficoltà dovute all’emergenza Covid, tornerà in onda proprio agli inizi di Marzo. A condurre il reality ambientato in Honduras sarà Ilary Blasi. Ma chi vestirà il ruolo di inviato? Ebbene, fino a qualche giorno fa tutti pensavano che nel cast ci fosse ancora una volta Alvin, ma è stato proprio quest’ultimo a smentire. Chi prenderà quindi il suo posto? Le ipotesi sono varie, ma un nome su tutti sembra prendere quota. Scopriamo di chi si tratta!

L’Isola dei famosi, colpo di scena: Alvin non sarà l’inviato, chi ci sarà al suo posto?

Alvin non sarà l’inviato nella prossima edizione de L’isola dei famosi. Ad annunciarlo è stato proprio lui, attraverso un post pubblicato qualche giorno fa sul suo profilo Instagram. “È arrivato il momento di fare altre esperienze che mi gratifichino”, ha dichiarato il conduttore. Ecco il post:

Dopo l’annuncio di Alvin tutti si sono chiesti: chi sarà l’inviato di questa edizione che sta per partire? Ebbene, nulla è ancora ufficiale e le ipotesi presenti sul web sono davvero tantissime. Tra i nomi più gettonati, c’è quello di Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle Hunziker, ma per sapere tutte le novità bisognerà attendere notizie ufficiali. Tanti dubbi anche sui nuovi opinionisti dell’Isola, ma i fan del GF Vip sognano: tra le varie ipotesi, spunta infatti quella che riguarda Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Vi piacerebbe rivedere i due gieffini nell’inedito ruolo di opinionisti tv?