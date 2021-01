Sul suo canale social ufficiale, abbiamo rintracciato una foto di Michele Bravi da piccolo con la sua mamma: che dolcezza!

È uno dei cantanti italiani più amati, Michele Bravi. Entrato a tutti gli effetti nel mondo della musica grazie alla sua partecipazione alla settima edizione di X-factor, il giovanissimo perugino decanta di un clamore davvero assoluto. Con all’attivo due album pubblicati, il buon Bravi vanta di un successo incredibile. Un successo che, badate bene, non si limita affatto alla sfera professionale e, quindi, musicale, ma che si estende persino a livello social. Sul suo canale social ufficiale, infatti, il giovane cantante decanta di un seguito davvero clamoroso. Ed anche lui, dal canto suo, non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo amato pubblico. Qualche tempo fa, ad esempio, il cantante ha condiviso una foto di sé da piccolo in compagnia di sua mamma. Siete curiosi anche voi di vederlo? Tranquilli, vi mostreremo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Michele Bravi da piccolo, spunta la foto su Instagram: che tenerezza!

Reduce dall’incredibile esperienza ad Amici Speciali insieme ad alcuni ex vincitori della classica formula del programma, Michele Bravi decanta di un successo davvero clamoroso. Un successo che, come dicevamo precedentemente, non si limita affatto alla sfera musicale, ma che riesce a raggiungere dei numeri esorbitanti soprattutto sui suoi canali social. Ed, in particolare, su Instagram. Attivissimo e seguitissimo su questo social network, il cantante perugino non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa. E lo ha fatto anche qualche tempo fa. Quando, in occasione del compleanno della sua bellissima mamma, il buon Bravi ha voluto farle gli auguri condividendo una foto insieme. Uno scatto del passato, come anticipato poco fa. Perché, in questa foto, Michele è davvero molto piccolo. Ecco, ma siete curiosi di vederlo anche voi? Ovviamente, vi mostreremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo: lo scatto è davvero tenerissimo! Dateci un po’ un’occhiata!

Ecco. In questa foto, è proprio Michele Bravi in compagnia della sua bellissima mamma. Uno scatto davvero tenero, vero?