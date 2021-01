Michele Bravi, come ha iniziato la carriera da cantante? Immaginate, è semplice, dato che l’artista ha sempre avuto una forte passione per la musica.

Nella puntata di Domenica In, di oggi, domenica 24 gennaio, ci saranno tantissimi ospiti presenti, che si racconteranno ai microfoni di Mara Venier. Ci saranno tanti spazi dedicati ai vari personaggi, e per l’ambito musicale ci sarà proprio lui, Michele Bravi, pronto a presentare il suo nuovo singolo ‘Mantieni il bacio’. L’artista è sicuramente amatissimo, il suo essere tanto ‘trasparente’ e sensibile è percepibile nella sua voce, che rappresenta un turbinio di sensazioni fuori da mondo. Michele non ha bisogno di presentazioni, dato che la sua notorietà è ormai grandissima, ma vi ricordate come ha iniziato la sua carriera? Ebbene, ve lo sveleremo noi, tra pochissimo, e non solo, vi riveleremo anche come ha cominciato ad approfondire la sua immensa passione.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Michele Bravi, artista dal talento eccezionale, come ha iniziato la sua carriera?

Artista dall’animo nobile e sensibile, Michele Bravi dimostra ogni volta, con le sue esibizioni, una profondità non toccabile con mano. Oggi, è un cantante di successo, ma come ha iniziato? Come ricorderemo, L’abbiamo scoperto grazie alla vittoria giunta ad X-Factor, nella settima edizione, che gli ha dato una notorietà tanto forte quanto per lui, inaspettata. Allora, è entrato nel cast del talent come membro della categoria Under Uomini, capitanata da Morgan. Il suo talento non poteva passare inosservato, e durante il percorso nel programma è stato notato dal grandissimo Tiziano Ferro, che ha scritto per lui, insieme a Zibba, il bellissimo brano La Vita e la Felicità. E’ proprio tale inedito, che l’ha portato alla vittoria. In seguito a questa straordinaria esperienza, prosegue con la sua carriera, e ad oggi, possiamo dire, che la sua musica ha conquistato migliaia di persone. Come abbiamo appena spiegato, Michele Bravi ha iniziato dopo la sua partecipazione ad X-Factor a farsi conoscere, ma prima ancora sapete come ha cominciato ad approfondire la sua passione? Ebbene, Bravi fin da piccolo è sempre stato un appassionato di musica. Per questo ha iniziato cantando nel coro dei bambini della sua città.

Ha poi ampliato questa sua passione, studiando chitarra e pianoforte. Mentre era intento a prendere il diploma presso il liceo artistico, ha deciso di iscriversi ai provini di X-Factor, e da lì, conosciamo benissimo quanto segue. Beh, che straordinario percorso ha intrapreso il nostro amatissimo artista!