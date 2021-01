Tragedia nel calcio brasiliano, precipita l’aereo del Palmas: morti 4 calciatori e il presidente del club.

Una notizia tragica, quella che arriva dal Brasile. Questa mattina, domenica 24 gennaio 2021, un aereo che trasportava il Palmas Futebol e Regatas, club di serie D, è precipitato i un bosco. Sul velivolo vi erano quattro calciatori, il terzino sinistro Lucas Praxedes ( 23 anni, il portiere Ranule (27 anni), il difensore Ghuilherme Noé (28 anni), la mezzala Marcus Molinari, di 23 anni, e il presidente della società, Lucas Meira, di 32 anni, oltre al pilota dell’aereo, definito “comandante Wagner”. Purtroppo, tutti i passeggeri a bordo dell’aereo hanno perso la vita. Il velivolo era diretto a Goiania per una partita con il Vila Nova, valevole per la Copa Verde e prevista per lunedì. Partita che, inevitabilmente sarà rinviata. In seguito, i dettagli sull’incidente.

Una terribile tragedia ha colpito il club brasiliano del Palmas. In seguito ad un incidente aereo, hanno perso la vita quattro calciatori e il presidente della società, oltre al conducente del velivolo. La cause dell’incidente non sono stata ancora rese note, ma secondo quanto si apprende, l’aereo sarebbe precipitato in un boschetto vicino alla pista dell’Associazione Tocantinense a Porto Nacional, poco dopo il decollo. Il gruppo viaggiava separatamente dal resto della squadra poiché tre calciatori, Ranule, Praxedes e Noé, erano risultati positivi al Covid ed erano in attesa dell’ultimo tampone, che provasse la negatività. Tutto il mondo del calcio brasiliano ha fatto sentire la propria vicinanza, a partire dalla Chapecoense, club che nel 2016 ha vissuto una simile tragedia: