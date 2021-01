Giulia Salemi indossa questa sera per la diretta del GF VIP un abito di lusso! Conoscete il prezzo del suo look? Vi sveliamo tutti i dettagli!

E’ in onda una nuova puntata del Grande Fratello VIP. Il reality più amato dagli italiani quest’anno ha deciso di prolungare la messa in onda e durare più del solito! I concorrenti ne risentono della lunga permanenza nella Casa di Cinecittà ma nonostante liti, incomprensioni e qualche momento di sconforto, stanno vivendo una delle avventure più avvincenti della loro vita. Nella Casa quest’anno è nato un amore, parliamo di quello tra Pierpaolo e Giulia Salemi. E’ proprio di quest’ultima splendida giovane che vi parliamo: la Salemi, che già abbiamo visto nel reality in una scorsa edizione, sta regalando tanto di sé. Ha conquistato proprio tutti e non solo per il suo splendido carattere: la Salemi è una bellissima ragazza e, dobbiamo dirlo, ha proprio buon gusto quando si parla di stile! Per la serata di questa sera, 25 gennaio, ha scelto un abito di lusso davvero incantevole. Conoscete il brand? Vi sveliamo tutto!

GF VIP, l’abito di Giulia Salemi cattura l’attenzione di tutti: conoscete il prezzo?

Giulia Salemi per la serata di questa sera, 25 gennaio, in diretta su Canale 5 ha scelto un look davvero pazzesco. La concorrente del GF VIP indossa un abito firmato Alexandre Vauthier dal valore di 2018 euro, come ci svela Manuel Di Gioia. Le scarpe che la bellissima Salemi ha scelto per completare il look sono Le Silla e costano 546 euro. Con i capelli sciolti, i suoi cerchi alle orecchie ed un trucco incredibile, la Giulietta della Casa del GF VIP questa sera è davvero incantevole!

Questa sera per Giulia è stata una serata davvero importante: ha incontrato ed abbracciato la mamma di Pierpaolo. Prima di oggi, c’era stata qualche incomprensione che aveva creato un piccolo malcontento. Ormai è tutto acqua passata!