Alda D’Eusanio e l’amore per il suo pappagallo: non tutti conoscono il toccante retroscena su come ‘si sono conosciuti’. L’ha raccontato la giornalista ed opinionista…

Entrerà a far parte del Grande Fratelli VIP questa sera di 25 gennaio Alda D’Eusanio, una giornalista ed opinionista molto apprezzata e seguita in Italia. Non sarà sola! La donna non poteva fare il suo ingresso nella Casa senza il suo amato pappagallo: così il reality ha deciso di accontentarla! Alda è un personaggio televisivo molto noto: è apparsa in qualità di ospite in tantissimi programmi televisivi di Rai e Mediaset. Inoltre nel 2019 è diventata opinionista di Live Non è la D’Urso, in onda la domenica sera su Canale 5. Alda ha alle spalle una carriera davvero incredibile ma anche ricordi terribili: il suo pappagallo l’ha salvata da un momento molto difficile. Ecco il toccante retroscena.

Alda D’Eusanio salva grazie al suo pappagallo: il toccante retroscena sul passato

Alda D’Eusanio sta per diventare una nuova concorrente del Grande Fratello VIP. La famosa giornalista, conduttrice televisiva ed opinionista italiana entrerà a far parte del reality più amato e seguito dagli italiani. La vediamo spesso in tv in qualità di ospite o di opinionista di tanti programmi Rai e Mediaset: la vedremo a partire da questa sera, 25 gennaio, in qualità di concorrente! Conoscete l’età di Alda? E’ davvero incredibile che la splendida donna, nata a Tollo, è una classe ’50! Nessuno avrebbe mai indovinato: il 14 ottobre 2021 compirà 71 anni! Alda si porta con sé un terribile ricordo: nel 2012 è stata vittima di un orribile incidente. E’ stata travolta d auna motocicletta mentre attraversava su una strada di Roma: è stata in coma ed intraprese una terapia riabilitativa neurologica. La D’Eusanio è ritornata in tv 6 anni dopo l’incidente: nel 2018 su TV8 conduceva Vite da copertina.

L’opinionista televisiva ha vissuto un altro momento di grandissimo dolore: Alda ha perso suo marito, Gianni Statera, per colpa di un male fulminante nel 1999. In un’intervista al Corriere, la giornalista ha raccontato di quando si ritrovò vedova: “All’inizio non mangiavo, non bevevo, ero arrivata a 34 chili, volevo morire anche io”. Poi, è arrivato il pappagallo Giorgio, le parole della donna sono davvero toccanti: “In un negozio ho visto Giorgio, un pappagallo pelle e ossa. Il venditore mi ha detto che pativa un lutto, era depresso e non mangiava più. L’ho portato a casa, a lui piace la pasta e, un rigatore lui ed uno io, abbiamo ripreso a mangiare“.