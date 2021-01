Alfonso Signorini mostra sul suo profilo instagram uno scatto di tanti anni fa: “Tanti anni in meno e tanti capelli in più”, ha riportato.

E’ al timone della scoppiettante edizione del Grande Fratello Vip, e sta riscontrando ascolti decisamente alti. Alfonso Signorini sta portando avanti alla grande il reality, sempre pronto a dire la sua quando necessario, e imboccare il silenzio nei momenti opportuni. Il conduttore, proprio questa sera, lunedì 25 gennaio, farà il suo ritorno su Canale 5. La puntata che si appresta ad andare in onda, a quanto pare, sarà ricca di colpi di scena. Infatti, sembrerebbe essere previsto un nuovo ingresso, e come ormai è ben noto, verrà decretato il primo finalista, anzi, la prima, dato che al televoto ci sono quattro donne, ovvero Dayane, Rosalinda, Stefania e Giulia. Signorini è decisamente molto amato, e sui social è seguitissimo. Infatti, il suo profilo conta ben oltre gli 800 mila follower. Proprio qui, andando indietro, è spuntata una foto di qualche anno fa. Ecco come è apparso il giornalista.

Alfonso Signorini, spunta uno scatto del passato: è apparso proprio insieme a lui

L’amatissimo conduttore Alfonso Signorini non ha assolutamente bisogno di presentazioni, dato che tutti sono a conoscenza della sua brillante carriera. Al timone del Grande Fratello Vip sta dimostrando la sua schietta personalità. Il pubblico apprezza profondamente il giornalista. Il reality sta riscontrando ascolti pazzeschi, e sarà ovviamente dovuto anche a lui, al conduttore di questa esilarante edizione, ma certamente anche grazie ai protagonisti. Infatti, i concorrenti sono capaci di creare, indirettamente, delle dinamiche fortissime, tanto che i fan del programma sono sempre attenti a ciò che accade all’interno della casa. Come abbiamo anticipato, Signorini è molto amato, e anche tanto seguito. Sui social i follower sono sempre pronti ed attenti a tutto ciò che il conduttore pubblica. Proprio qui è spuntata una foto di qualche anno fa: “Io e il principe Carlo… tanti anni in meno e tani capelli in più”, ha scritto il giornalista. Nello scatto, come potete osservare, appare Alfonso in compagnia proprio del principe Carlo, intenti nello scambio di parole.

Il presentatore mostra, come ha riportato lui stesso, con qualche anno in meno. Possiamo sicuramente affermare che Signorini non è affatto cambiato. Non sappiamo la data esatta di quando è stata scattata la foto, ma questo non muta assolutamente il nostro pensiero.

Questa sera, il conduttore sarà presente in televisione con una nuova scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip, e saprà, ancora una volta, tenerci in buona compagnia.