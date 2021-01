Andrea Paris positivo al Covid-19: il comico e prestigiatore ha la febbre alta

Andrea Paris, ex vincitore di Tu Si Que Vales, è risultato positivo al Covid-19: il comico e prestigiatore è sintomatico, ha tosse e febbre alta.

E’ stato il vincitore di Tu Si Que Vales, Andrea Paris purtroppo ha contratto il Covid. L’abile mago prestigiatore, uomo simpaticissimo ed in gamba, si trova in quarantena a combattere contro questo terribile virus. Attraverso le sue IG story aggiorna i suoi fan sulle sue condizioni che nelle ultime ore pare siano peggiorate. Andrea ha confessato che la sua tosse è peggiorata, la febbre è spesso alta: ieri si è fotografato mentre aveva la temperatura a 38.5. Non sta vivendo giorni semplici il simpatico Andrea Paris ma è lui stesso a ricordate a tutti che ‘Andiamo avanti, sempre col sorriso’. La positività per fortuna non l’ha abbandonato: la sua ironia è presente anche mentre racconta i suoi sintomi e le sue condizioni di salute. Auguriamo al simpatico prestigiatore, ex vincitore di Tu Si Que Vales, una pronta guarigione.

Andrea Paris è stato il vincitore nel 2020 di Tu Si Que Vales: il mago prestigiatore aveva anche partecipato ad Italia’s got talent ed anche in quell’occasione colpì tutti i telespettatori. Ma sapete come è diventato famoso il Paris? Lui, prima di entrare in tv, ha avuto un enorme successo grazie al video girato con sua figlia: insieme recitavano la poesia ‘Il lonfo’, un video tutto da ridere!