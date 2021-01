Anticipazioni Grande Fratello Vip, nella puntata del 25 gennaio ci sarà un nuovo ingresso, e non solo, come sappiamo, verrà decretato il primo finalista.

Una settimana piena di colpi di scena è stata questa appena trascorsa per i concorrenti del Grande Fratello Vip, che continuano il loro percorso all’interno del reality. Gli scontri non mancano mai, infatti, i coinquilini, si ritrovano spesso ad avere battibecchi fra di loro. Soltanto nella giornata di ieri, c’è stata una grande novità per i concorrenti, infatti, abbiamo assistito a Domenica Vip, un talk show esclusivo condotto dai ‘vipponi’, animato da interviste, gossip, curiosità, e retroscena. Ma non solo, sabato è stata presentata una sfilata da parte dei concorrenti. Ma il risultato della prova si scoprirà proprio questa sera, e sarà superata solo se avranno raggiunto la somma di ben 500 mila like. I concorrenti ce la faranno? Ovviamente, lo scopriremo tra poche ore.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Anticipazioni Grande Fratello Vip, 25 gennaio: un ingresso a sorpresa, e il primo finalista di questa edizione

Mancano poche ore, e finalmente ci sarà una nuova puntata del Grande Fratello Vip, condotto dall’amatissimo Alfonso Signorini. Questa edizione si appresta ad essere non solo la più seguita, ma anche la più lunga. Dopo un primo prolungamento annunciato, come sappiamo, infatti, il reality doveva aver termine ai primi di dicembre, soltanto la settimana scorsa, il conduttore ha sorpreso tutti, dichiarando la permanenza di altre tre settimane. I concorrenti hanno manifestato le forti perplessità, e durante la settimana, si è vociferato di un presunto abbandono da parte di due amati partecipanti. Nella puntata che andrà in onda questa sera i dubbi verranno sciolti. Ovviamente, ampio spazio anche a quanto accaduto, dato che gli scontri sono all’ordine del giorno. Ma colpo di scena, sembrerebbe che proprio tra poche ore, avverrà un nuovo ingresso nella casa. Si tratta di una delle più apprezzate giornaliste ed opinioniste, ovvero Alda D’Eusanio, e non sarà da sola. Ebbene sì, insieme a lei, il suo amato pappagallo.

Come ormai è noto, e il pubblico già freme, verrà eletto anche il primo finalista. Il televoto è già stato aperto, e le concorrenti vicine alla finale sono proprio loro: Rosalinda, Stefania, Giulia, e Dayane. Chi sarà la prima finalista di questa scoppiettante edizione? Lo scopriremo solo guardando la diretta del Grande Fratello Vip. Tenetevi pronti perchè ci saranno, come sempre, grandi colpi di scena!