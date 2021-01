Anticipazioni Un posto al sole, 25 gennaio: Vittorio è in crisi, e Silvia e Michele vicini alla verità, dopo il brutto episodio vissuto.

Anche oggi, lunedì 25 gennaio andrà in onda una nuova puntata della seguitissima soap opera Un posto al sole. Da anni, riscontra un successo straordinario, i telespettatori sono sempre più presi da quanto avviene all’interno della trama, che sembra essere sempre più avvincente. All’interno della soap girano attori dal talento eccezionale, tutti ovviamente amatissimi dal pubblico. In questi giorni, nelle puntate precedenti, abbiamo visto il ritorno di Chiara, arrivata in radio improvvisamente, e creando anche delle perplessità in Michele. Intanto Vittorio sta facendo i conti con la sua crisi sentimentale, per la partenza di Alex. Cosa succederà oggi? Ecco che cosa vedremo.

Anticipazioni Un Posto al sole, puntata del 25 gennaio: Vittorio è sempre più in crisi, e Chiara lo tormenta

Proprio questa sera, lunedì 25 gennaio, andrà in onda una nuova scoppiettante puntata della soap Un posto al sole. I precedenti episodi sono stati esplosivi, tra partenze inaspettate e movimenti avvincenti. Nella puntata che andrà in onda oggi, avremo altre importanti novità in arrivo. Il ritorno di Chiara ha causato, come abbiamo già riportato, delle perplessità in Michele, ma la ragazza, come vedremo, porterà scompiglio anche in Vittorio. Infatti, lo speaker già in forte crisi per la situazione con Alex, si troverà a fare i conti con le richieste anche della ragazza. Intanto, sappiamo ormai benissimo quanto accaduto a Silvia e Michele, purtroppo tale episodio sembra avere ancora molti strascichi. Infatti, sembrerebbe che la Graziani si sia trovata faccia a faccia con il suo aggressore. Tornata a casa, racconta a Michele quello che ha visto. Quest’ultimo convince la compagna a non agire da soli, dato che tenteranno di scoprire l’identità dell’uomo, ma di rivolgersi alla polizia. Riusciranno ad identificare i criminali?

Dopo giorni di assenza, a tornare in pista è Ilaria, l’ex amica di Rossella. Infatti, la ragazza sembra essere definitivamente uscita dalla vita della Graziani. Secondo le anticipazioni, però, la giovane studentessa ritornerà alla carica, ma questa volta solo per chiedere scusa a Rossella, e ritornare ad essere di nuovo amiche, come una volta. La figlia di Silvia ritornerà sui suoi passi?