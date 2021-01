Ricordate dove abbiamo già visto il famosissimo attore Antonio Milo? E’ entrato nel cast di serie televisive molto note al pubblico italiano …

Questa sera, su Rai Uno, parte una nuova serie televisiva su Rai Uno: Il Commissario Ricciardi regalerà tanto intrattenimento ai telespettatori Rai. Lino Guanciale torna protagonista nella serie tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni: gli spettatori assisteranno ad un viaggio a ritroso nel tempo in una Napoli negli anni ’30, territorio di crimini ed assassini difficili da assicurare alla giustizia. Ricciardi però con i suoi punti forti, intuito e determinazione, e grazie al suo ‘dono, riuscirà a portare a termine il suo lavoro ma non solo…Il cast della nuova serie è davvero brillante: nella fiction, l’amico ed uomo fidato di Ricciardi è il brigadiere Maione, interpretato dall’attore Antonio Milo. Quest’ultimo ha un volto molto conosciuto in tante serie tv, molte delle quali ambientate sempre a Napoli.

Antonio Milo interpreta il brigadiere Maione ne Il commissario Ricciardi. L’attore nato a Castellammare di Stabia nel 1968, ha recitato in tantissimi film e serie tv molto famose. La sua filmografia elenca tantissimi film noti a tutti gli italiani, così come la lista delle serie tv in cui è entrato a far parte. Il napoletano inoltre è stato uno dei protagonisti delle prime due stagioni di Gomorra La Serie. Ha interpretato Attilio Diotallevi, detto ‘o Trovatiello, e faceva parte dei ‘Vecchi’ affiliati della famiglia Savastano: tutti gli appassionati ricorderanno che Ciro L’immortale era molto legato a lui, lo considerava come un papà.

Antonio Milo ha partecipato anche a L’amica Geniale, la famosissima serie tv che racconta la storia di Lila ed Elena. Nella fiction lui è il padrone del Bar Solara, Silvio Solara.