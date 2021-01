Il famoso cantante ha deciso di cambiare di nuovo il suo look: si è appena mostrato così attraverso il suo profilo Instagram, le fan sono rimaste davvero incantate!

Ha deciso di cambiare ancora una volta il suo look: anche a marzo 2020, durante l’emergenza Covid, con un breve video invitava tutti a non uscire. E mentre parlava tutti si accorgevano del cambio di colore dei suoi capelli! E’ accaduto di nuovo, il cantante e personaggio televisivo ha deciso di cambiare di nuovo il suo look! Parliamo di uno degli uomini più amati e desiderati al mondo! Beh…chi ha deciso di sorprendere di nuovo tutti i suoi fan è Ricky Martin! Il latin lover, classe ’71, ha deciso di schiarire i suoi capelli e la sua barba: pochi minuti fa ha mostrato sul suo profilo Instagram il suo nuovo look! Date un’occhiata:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ricky Martin (@ricky_martin)

Ricky Martin cambia di nuovo look: le fan del cantante totalmente incantate

E’ sempre uno degli uomini più desiderati al mondo: Ricky Martin, qualsiasi look decide di ‘provare’, resta sempre un latin lover! Il cantante e personaggio televisivo portoricano ha deciso di schiarire i suoi capelli e la sua barba: ora è biondo! Il suo selfie su Instagram ha fatto il pieno di like e di commenti: donne da tutto il mondo si complimentano! Il bel portoricano è papà dei gemelli Matteo e Valentino, di Lucia e di Renn, avuti tutti da madre surrogata. Ricky è sposato con un pittore ed artista siriano, Jwan Yosef: le loro nozze sono avvenute nel gennaio 2018. Si sono conosciuti nel 2016, su Instagram! Lui viveva a Londra in quel tempo e così il cantante decise di andare a trovarlo. Da lì è nata una splendida love story.