Da Lunedì 25 Gennaio, Maria Vera Ratti interpreterà il ruolo di Enrica ne la serie ‘Il Commissario Ricciardi’: la foto del passato.

Siete pronti ad un appuntamento all’insegna del mistero e di casi da risolvere? Noi decisamente si! A partire da questa sera, Lunedì 25 Gennaio, su Rai Uno, andrà in onda la prima ed imperdibile puntata de ‘Il Commissario Ricciardi’. Con protagonista indiscusso Lino Guanciale, la serie televisiva, tratta dagli omonimi romanzi di Maurizio De Giovanni, si appresta a fare compagnia il suo amato pubblico italiano per circa sei puntate. Ovviamente, sia chiaro, non ci sarà soltanto Lino Guanciale in questa serie televisiva del tutto inedita. Ma, come raccontato anche in diversi nostri articoli, il cast scelto è davvero formidabile. A partire, quindi, da Serena Iansiti. Fino a Maria Vera Ratti, che interpreta il ruolo della giovanissima Enrica, e tanti altri ancora. Ecco, a proposito della giovanissima Ratti, sapete che, ‘spulciando’ con attenzione il suo profilo, abbiamo rintracciato una sua foto del passato? Si, è proprio così. Ecco, ma siete curiosi di sapere com’è cambiata? Scopriamo insieme ogni cosa.

Enrico ne ‘Il Commissario Ricciardi’, spunta la foto del passato di Maria Vera Ratti: che bellezza!

Da questa sera, Lunedì 25 Gennaio, la bellissima Maria Vera Ratti interpreterà il ruolo della giovanissima Enrica ne ‘Il Commissario Ricciardi’. In attesa, però, di poter assistere alla sua bellezza e bravura, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lei? Come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, Maria Vera è davvero giovanissima. E, nonostante questo, decanta di una carriera davvero incredibile. Ecco, ma sapete che, sul suo canale social ufficiale, siamo riusciti a rintracciare una sua foto del passato? Si, è proprio così. Su Instagram, la giovane napoletana è molto attiva. E, di tanto in tanto, si diletta a condividere scatti letteralmente inediti. Ecco, ma siete curiosi di sapere com’era diversi anni fa? Scopriamolo insieme.

Lei è proprio Maria Vera Ratti nel passato. Non sappiamo quanti anni abbia in questa foto e, soprattutto, quanto tempo sia passato. Fatto sta che, da come si può chiaramente comprendere, la giovanissima attrice non è affatto cambiato nel corso del tempo. È sempre splendida, no?