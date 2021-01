Festival di Sanremo 2021, partecipare come pubblico: come candidarsi

Sapete come partecipare come pubblico del Festival di Sanremo 2021? Ecco come candidarsi per presenziare all’Ariston

Quasi tutto pronto per la settantunesima edizione del Festival di Sanremo. Il conduttore c’è, i big in gara pure, il pubblico quasi. Quest’anno infatti, nonostante la pandemia di Coronavirus, la produzione ha deciso di non rinunciare agli spettatori. Il Festival della canzone italiana non può fare a meno del suo pubblico. Naufragata l’idea ‘nave da crociera’, la Rai pare stia percorrendo un’altra strada. Al teatro Ariston ci saranno spettatori ‘selezionati’ e tutti possono mandare la propria candidatura. Di seguito vi spieghiamo come fare per chi fosse interessato.

Festival di Sanremo 2021, come partecipare come pubblico

Dopo una lunga discussione è stato deciso che la settantunesima edizione del Festival di Sanremo avrà un pubblico, ma non sarà un pubblico pagante. L’ipotesi del pubblico bloccato su una nave da crociera è tramontata e da oggi 25 gennaio la Rai sta cercando figuranti che occupino le poltrone del teatro Ariston dal 2 al 6 marzo 2021. Si tratta di un pubblico pagato, così come avviene nelle altre trasmissioni televisive. Questa la nota della Rai: “Stiamo reclutando con carattere di urgenza dei claqueur per le cinque serate in diretta dal teatro Ariston. L’impegno è previsto dal 2 marzo 2021 al 6 marzo 2021 e sono richieste persone conviventi da predisporre in coppia”. Essere conviventi, infatti, sarà uno dei requisiti fondamentali. Sarà richiesta, inoltre, un’autodichiarazione di convivenza e sarà richiesto un tampone, che verrà rimborsato dalla Rai, nei giorni precedenti la prima convocazione. Per chi fosse interessato a partecipare come spettatore alle cinque serate del Festival, di seguito vi spieghiamo come candidarsi.

Chi fosse interessato a prendere parte alle cinque serate del Festival di Sanremo 2021 in veste di pubblico potrà candidarsi nel modo seguente: “Per chi fosse realmente disponibile e interessato si prega di inviare una mail a [email protected] con nome, cognome, numero di telefono, allegando una vostra foto recente in primo piano, frontale e senza occhiali da sole”.