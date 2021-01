GF VIP 5, svelata la data della finale: quando andrà in onda

Nella puntata di stasera del GF VIP 5 è stata annunciata la data della finale: ecco quando andrà in onda su Canale 5

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è entrata di diritto nella storia del reality show e della televisione italiana. Tanti gli avvenimenti accaduti nella casa più spiata d’Italia: dal coming out di Gabriel Garko all’ingresso di Mario Balotelli, fino alle squalifiche e agli addii lampo. La quinta edizione, inoltre, è stata la più lunga del format vip. Quella andata in onda stasera, lunedì 25 gennaio 2021, è stata la trentatreesima puntata. In genere, come ha sottolineato il conduttore Alfonso Signorini, un reality show va in onda per dieci puntate, ma questa edizione ha ampiamente superato tutte le aspettative. Da qui alla fine del reality show andranno in onda ben cinquanta puntate.

GF VIP 5, svelata la data della finale

Anche la puntata del 25 gennaio è stata piena di sorprese e colpi di scena. Il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato l’ingresso di un nuovo (ultimo) concorrente: si tratta di Alda D’Eusanio, giornalista e opinionista televisiva, che entrerà nella casa più spiata d’Italia nella prossima puntata del reality show. Il conduttore, inoltre, ha annunciato la data della finalissima del programma. Signorini ha chiamato i veterani e gli ha letto un comunicato ufficiale. Il programma non terminerà alla fine di febbraio, come inizialmente era stato annunciato anche sul web, ma finirà all’inizio di marzo. La puntata finale del reality show andrà in onda lunedì 1° marzo 2021.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

La notizia ovviamente ha lasciato sbigottiti i veterani. I vipponi, infatti, non si aspettavano un ulteriore prolungamento. Il conduttore Alfonso Signorini ha strappato una promessa ai concorrenti del reality show: qualora dovessero accettare di restare nella casa più spiata d’Italia, dovranno mantenere sempre lo stesso entusiasmo. Tra i più titubanti ovviamente figurano Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.