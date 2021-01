Dayane Mello nella bufera dopo le parole pronunciate contro Tommaso Zorzi: Alba Parietti prende posizione contro la modella.

Dayane Mello, candidata ad essere la prima finalista di questa edizione del GF Vip, in questi giorni sembra andare a ruota libera ed esprimere senza freni tutto ciò che pensa. Sabato sera, ad esempio, la modella brasiliana è stata protagonista di un episodio che ha scatenato le ire del web: nel criticare gli autori e il coinquilino Tommaso Zorzi, ha parlato di ‘problemi mentali’ che a suo dire avrebbe quest’ultimo. Un argomento piuttosto delicato, che il popolo della rete ha definito ‘inaccettabile’ e meritevole di squalifica. Proprio in queste ultime ore, la Mello ha usato parole dure anche nei confronti di coloro che non hanno una forma fisica impeccabile. Insomma, la gieffina sta scatenando polemiche infinite. Per quanto riguarda l’attacco a Zorzi, dato l’argomento, Alba Parietti si è sentita in dovere di intervenire ed esprimere la sua opinione tramite il suo profilo Instagram. Vediamo cosa ha scritto la madre di Francesco Oppini, grande amico dell’influencer milanese.

Alba Parietti non ci sta e dice la sua sulle critiche di Dayane Mello a Tommaso Zorzi

Molto sensibile al tema per via dei suoi trascorsi familiari, la showgirl non ha potuto fare a meno di commentare quanto accaduto nella Casa del GF Vip. Anche lei, come la maggior parte degli utenti del web, sarebbe favorevole ad una presa di posizione da parte della produzione del reality contro il comportamento di Dayane. In un lungo post su Instagram, la Parietti spiega che nonostante alcuni dei suoi familiari fossero affetti da patologie come quelle menzionate dalla modella, ciò non toglie che siano stati delle persone meravigliose. Inoltre, Alba sottolinea che non bisognerebbe mai infierire su chi soffre e che proprio l’infanzia difficile che ha avuto dovrebbe essere stata di insegnamento per la Mello.

Cosa ne pensate? Secondo voi, cosa accadrà nella puntata di stasera del GF Vip?