GF Vip, Elisabetta Gregoraci sbotta sui social: “Ma anche basta”, cos’è successo all’ex protagonista del reality show.

È stata una delle protagoniste del GF Vip 5. E, anche se ha lasciato il programma quasi due mesi fa, in casa e fuori si parla tantissimo di lei. Ci riferiamo ad Elisabetta Gregoraci, la bellissima showgirl calabrese che ha deciso di mettersi in gioco in un reality show per la prima volta. Un’esperienza bellissima, quella di Elisabetta nella casa più spiata della tv. Un’esperienza che, però, la concorrente ha deciso di interrompere spontaneamente a inizio dicembre, dopo la notizia del prolungamento. In casa, però, spesso si continua a parlare di lei. È successo anche ieri pomeriggio, quando in casa è stato organizzato il talk “Domenica Vip”, durante il quale i vip hanno parlato di alcuni concorrenti eliminati. E non sono mancati commenti sulla Gregoraci, che, informata da un utente sui social, ha risposto con parole che non sono passate affatto inosservate. Scopriamo di più.

GF Vip, Elisabetta Gregoraci sbotta sui social: “Ma anche basta”, la replica alle frecciatine dei concorrenti

Ieri, nella casa del GF Vip, è andata in scena la prima puntata di “Domenica Vip”, un talk creato dai ragazzi in casa. A condurre Giulia Salemi, affiancata dal valletto Andrea Zelletta. I pungenti opinionisti sono stati Dayane Mello, Samantha De Grenet, Carlotta Dell’Isola e Andrea Zenga. Nel corso del talk, si è parlato di tantissimi argomenti: dalle liti più forti scoppiate nella casa, ai personaggi più forti di questa edizione. E non sono mancate curiosità e domande su alcuni tra gli ex concorrenti del reality. Tra questi, anche Elisabetta Gregoraci. Su di lei si sono espresse soprattutto Dayane Mello e Carlotta Dell’Isola: la prima ha fatto riferimento al famoso “uomo misterioso” che la Gregoraci avrebbe fuori dalla casa, chiedendosi se oggi i due stessero insieme. Carlotta, invece, ha lanciato un’ipotesi: se gli aerei dedicati ad Elisabetta li inviasse proprio lei stessa? “Frecciatine” che non sono passate inosservate e che sono state riportate alla showgirl da alcuni fan. La risposta della Gregoraci è arrivata ed è stata molto chiara. Date un’occhiata:

“Pensassero alla loro vita, che hanno tanto da raccontare…la mia vita è abbastanza noiosa”, replica Elisabetta, rispondendo al commento della fan. Una risposta che sottolinea come la showgirl sia infastidita dal fatto che, in casa, si continui a parlare di lei. E voi, cosa pensate della bellissima Gregoraci. Vi è piaciuto il suo percorso all’interno della casa del GF Vip?