GF Vip, nuova frase shock di Dayane Mello: “Pensa quelli con la panciona”, web indignato per le frasi della concorrente.

Un’edizione seguitissima, quella del GF Vip attualmente in onda. Un’edizione che terminerà a fine febbraio, dopo l’ulteriore prolungamento deciso dagli autori. E la finale inizia ad essere un pensiero sempre più vicino per i concorrenti, che stasera scopriranno qualcosa di molto importante. Nella diretta di questa sera, infatti, sarà chiuso il televoto che decreterà la prima finalista di questa edizione! La più votata tra Stefania Orlando, Dayane Mello, Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi andrà dritta in finale, senza poter andare più in nomination. Nelle ultime ore, però, una delle candidate è stata avvolta da una vera e propria bufera. O meglio, più di una. Dopo le frasi su Tommaso Zorzi, infatti, Dayane Mello ha fatto nuovamente discutere per alcune frasi riguardanti le persone in sovrappeso. È successo durante una chiacchierata in veranda, con alcuni dei suoi coinquilini. Scopriamo cosa ha detto.

GF Vip, nuova frase shock di Dayane Mello: “Pensa quelli con la panciona”, i fan chiedono la squalifica

“Col tuo fisico se ti devi vergognare, pensa quelli che hanno la panciona cosa devono fare“. Sono queste le parole, pronunciate da Dayane Mello, che non sono piaciute affatto ai telespettatori del GF Vip. Sui social, in tantissimi hanno criticato l’uscita della concorrente brasiliana, ritenendola poco rispettosa nei confronti di chi ha qualche kg in più. La frase è stata pronunciata da Dayane ad Andrea Zenga, la scena è diventata virale in pochissimo tempo sui social. Date un’occhiata:

Dayane “Vabbè col tuo fisico se ti devi vergognare, pensi quelli con la panciona cosa devono fare”..

Grazie Dayane per le tue continue perle di saggezza #gfvip #tzvip #sovip pic.twitter.com/9qZNhekBYp — Rory92 (@Rory9210) January 24, 2021

Una frase che arriva poche ore dopo altre dichiarazioni discutibili di Dayane, che aveva definito “malato mentale” Tommaso Zorzi, per via dei suoi problemi di ansia. Anche il quel caso, il web è insorto, chiedendo la squalifica della concorrente. Che, però, al momento è ancora in corsa per la finale, essendo addirittura la favorita tra le quattro pretendenti. La bellissima modella brasiliana, infatti, può contare anche sul sostegno dei fan del suo Paese, che dal Brasile la seguono e la supportando, votando per lei in ogni televoto.

Riuscirà Dayane a conquistare la finale nonostante le polemiche degli ultimi giorni? Non ci resta che attendere la puntata di questa sera per scoprire tutte le novità. Appuntamento alle ore 21 e 30 su Canale 5: si prospetta una serata ricca di colpi di scena! E voi, chi vorreste in finale tra le quattro candidate?