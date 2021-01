GF Vip, Pierpaolo Pretelli: spunta un clamoroso retroscena dal passato, la rivelazione inaspettata del concorrente.

Un’edizione super seguita, quella del GF Vip attualmente in onda. Un’edizione che, come ben sappiamo, è stata ulteriormente prolungata e terminerà a fine febbraio. Una notizia spiazzante per i vip, molti dei quali iniziano a sentire la stanchezza, dopo ben quattro mesi nella casa più spiata della tv. E tra i protagonisti di questa edizione c’è senza alcun dubbio lui, Pierpaolo Pretelli. L’ex velino di Striscia la Notizia è uno dei concorrenti più amati del reality, ma anche dei più discussi. “Colpa” delle sue vicende sentimentali, nate nella casa del GF Vip. All’inizio, Pierpaolo ha preso una cotta per Elisabetta Gregoraci, ma ora il suo cuore batte per Giulia Salemi, alla quale è sempre più legato. Ed è proprio durante una chiacchierata con la giovane influencer che Pierpaolo si è lasciato andare ad alcune rivelazioni sul suo passato, raccontando qualcosa che forse non tutti sanno. Scopriamo di cosa si tratta!

GF Vip, Pierpaolo Pretelli si racconta: il retroscena sul suo passato che non tutti conoscono

Un legame sempre più forte, quello che si è creato tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Nonostante lo scetticismo e le critiche di molti, in casa e fuori, i due concorrenti sembrano essere sempre più vicini e non vedono l’ora di viversi la loro storia fuori dalla casa. In casa, intanto, si stanno conoscendo sempre di più, parlando spesso della loro vita e delle loro abitudini. Proprio ieri sera, Pierpaolo ha confidato a Giulia che in un periodo della sua vita, per circa un mese, ha fatto tre lavori contemporaneamente: “Facevo negozi, ristorante, e discoteca e poi la mattina mi dovevo alzare!”. Pretelli racconta che, in quel periodo, era impegnato di giorno con un lavoro, verso le 21 con un altro (cena spettacolo al ristorante sushi), dove lui faceva il dj, fino a mezzanotte, e da mezzanotte alle 5 andava in discoteca. Un periodo duro per Pierpaolo, che ammette di essere entrato in crisi e che in quei giorni vedeva poco il suo piccolo Leo, ma ha scelto di farlo per approfittare del lavoro che in quel momento non mancava. Pretelli, inoltre, spiega di essere stato lungimirante poiché, dopo quel periodo, è arrivato il Covid e la situazione lavorativa è peggiorata: “Nel mio piccolo ho detto ma menomale che ho lavorato così tanto e sono riuscito a mettere da parte”.

“Ti fa onore tutto ciò”, commenta la Salemi, che ama ascoltare i racconti di Pierpaolo. E non sono mancati progetti lavorativi insieme: ai due gieffini, una volta terminata l’avventura nel reality, piacerebbe condurre un programma radio tutto loro. Riusciranno a realizzare questo sogno? I fan dei “Prelemi” se lo augurano e non vedono l’ora! E voi, state seguendo questa edizione del GF Vip? Cosa ne pensate della coppia formata da Pierpaolo e Giulia?