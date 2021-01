Elisabetta Gregoraci indossa un magnifico abito senza spalline per la diretta del GF VIP: conoscete il brand ed il valore di quel vestito? Vi sveliamo tutto!

Una nuova super e avvincente serata è iniziata grazie al Grande Fratello VIP. Un lunedì sera scoppiettante, come sempre, regala intrattenimento, sorprese e colpi di scena ai telespettatori ed ai concorrenti della Casa più spiata d’Italia. Il reality sta proseguendo la sua messa in onda e durerà sino a fine febbraio: e mentre i concorrenti sono ancora in gioco, gli ormai ex concorrenti si godono il reality ed i vari percorsi dallo studio. Questa sera, come di consueto, è presente anche Elisabetta Gregoraci. L’incantevole calabrese anche questa sera di 25 gennaio indossa un abito davvero sensazionale: il suo look ha attirato l’attenzione di tutti. Sapete il brand ed il valore del suo abito? Vi sveliamo tutto.

GF VIP, Elisabetta Gregoraci incanta tutti: quanto costa l’abito scelto per la puntata

Questa sera di 25 gennaio è in onda una nuova puntata del GF VIP. Non appena iniziata la diretta, i riflettori sono stati puntati sulla bellezza di Elisabetta Gregoraci. La calabrese questa sera è davvero elegante: avete notato tutti cosa indossa vero? Il suo abito effetto vinile è di Elisabetta Franchi ed ha un valore di 369 euro. Il suo look si è visto perfettamente non solo in diretta su Canale 5 ma anche sui social. L’ex concorrente del GF VIP ha mostrato, prima di entrare in studio, ai suoi follower l’outfit scelto per la serata:

Le scarpe sembrerebbero di marca Gucci: se così fosse, i sandali con tacco a spillo hanno un valore di 650 euro! E così, ancora una volta illumina lo studio con la sua bellezza: la Gregoraci non smette mai di stupire tutti!