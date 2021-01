Lino Guanciale è davvero inarrestabile, dopo ‘Il Commissario Ricciardi’ è appena arrivata una notizia davvero clamorosa: i dettagli.

Manca sempre poco alla messa in onda della prima puntata de ‘Il Commissario Ricciardi’, eppure l’euforia e l’entusiasmo aumenta sempre di più. Proprio questa sera, Lunedì 25 Gennaio, inizierà una nuova e splendida avventura. E Lino Guanciale ne sarà il protagonista indiscusso. Incentrata a Napoli negli anni ’30, la serie televisiva si appresta a far vivere delle settimane davvero incredibili al suo amato ed accanito pubblico italiano. Ecco, ma sapete che, proprio qualche ora fa, siamo venuti a sapere di una notizia davvero sensazionale. Stando a quanto si legge su Fanpage, sembrerebbe che, dopo ‘Il Commissario Ricciardi’, il buon Lino Guanciale sarà il protagonista indiscusso di un’altra famosissima serie televisiva. Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio, state tranquilli. Prima di farlo, però, vi anticipiamo: è una fiction che noi conosciamo benissimo. E che, soprattutto, in tutte le sue precedenti stagioni, ha riscosso un successo davvero clamoroso. Di che cosa parliamo esattamente? Per caso, facciamo riferimento a ‘L’allieva’? Purtroppo no! In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato del suo ‘addio’ definitivo al cast. E allora? Scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Lino Guanciale dopo ‘Il Commissario Ricciardi’, altra splendida notizia in arrivo: di che cosa si tratta

Carissimi sostenitori ed ammiratori di Lino Guanciale, tenetevi molto forte: è in arrivo una notizia davvero fantastica. Da questa sera, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, partirà la nuova serie televisiva di cui lui sarà protagonista indiscusso. A quanto pare, però, una volta terminato ‘Il Commissario Ricciardi’, sembrerebbe che il buon attore abruzzese si impegnerà in un nuovo progetto lavorativo. Al momento, non abbiamo la conferma del diretto interessato, sia chiaro. Fatto sta che, stando a quanto si legge su Fanpage, sembrerebbe quasi fatta. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Appurato che, purtroppo, nella quarta stagione de ‘L’allieva’ sembrerebbe proprio che non ci sia, siete curiosi di sapere a che cosa facciamo esattamente riferimento? Ebbene. Da quanto si legge su Fanpage, sembrerebbe che si farà la terza stagione de ‘La Porta Rossa’. Si, avete letto proprio bene: dopo l’incredibile successo della seconda stagione, sembrerebbe che la terza sia letteralmente in cantiere. Anzi, vi diremo molto ma molto di più: da quanto si legge, sembrerebbe che le riprese siano previste per Agosto 2021. Ovviamente, emergenza Coronavirus permettendo, sia chiaro!

Insomma, da quanto si apprende, quindi, sembrerebbe proprio che, nei prossimi mesi, il buon Lino Guanciale sia impegnato con le riprese della terza stagione de ‘La Porta Rossa’. Una notizia che, seppure non ancora confermata, potrebbe rendere felici davvero tutti. Siete d’accordo?