Attualmente, Lino Guanciale è felicemente sposato con la bellissima Antonella, ma sapete proprio tutto di sua moglie? I dettagli.

Siete pronti ad un nuovo appuntamento con Lino Guanciale. Da questa sera, Lunedì 25 Gennaio, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, l’attore abruzzese sarà il protagonista indiscusso di una nuova serie televisiva. Stiamo parlando proprio de ‘Il Commissario Ricciardi’, la serie tratta dagli omonimi romanzi di Maurizio De Giovanni, incredibile e talentuoso scrittore napoletano. Ecco, ma in attesa di poter assistere alle avventure del commissario napoletano, siete curiosi di sapere ogni cosa sull’attore che lo interpreterà? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo raccontato di una proposta ‘choc’ ricevuta da parte di una fan, siete curiosi adesso di conoscere sua moglie? Sappiamo benissimo che i due sono convolato a nozze, in gran segreto, durante l’estate scorsa. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente della bella Antonella?

Lino Guanciale, chi è sua moglie Antonella: cosa occorre sapere su di lei

Dopo la lunghissima relazione con Antonietta Bello, Lino Guanciale ha nuovamente aperto il suo cuore alla bellissima Antonella Liuzzi. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di lei? Chi è, quindi, la giovanissima che ha letteralmente rapito il cuore del famoso attore abruzzese. Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, a differenza del buon Guanciale, la bellissima Antonella è completamente estranea al mondo dello spettacolo. Ed, ovviamente, anche a quello della recitazione. Purtroppo, le informazioni che abbiamo su di lui, sono davvero pochissime. Da quanto si legge dal web, sembrerebbe che la moglie di Lino Guanciale si originaria di Noci, in provincia di Bari. E che si sia laureata alla Bocconi. Ma non solo. Da quanto si apprende, sembrerebbe che la bella Liuzzi abbia anche avuto la possibilità di lavorare all’estero, in particolare ad Hong Kong. E, soprattutto, di conseguire un master in Gestione delle Risorse Umane e Amministrazione del Personale all’Università di Roma Tre. Che, inoltre, le ha permesso anche di lavorare presso la stessa università che l’ha vista laurearsi.

Quando è avvenuto il loro incontro? Le informazioni sono pochissime, eppure, da quanto si legge, però, sembrerebbe che i due si siano conosciuti tra i banchi di università. E che, soltanto dopo la fine della storia d’amore di Lino Guanciale con Antonietta Bello, si siano innamorati tanto da convolare a nozze dopo poco tempo.