Lino Guanciale, spunta un vero e proprio retroscena ‘choc’: sapete cosa avrebbe voluto fare? Non lo immaginereste mai, tutti i dettagli.

Da questa sera, Lunedì 25 Gennaio, Lino Guanciale sarà il protagonista indiscusso di una nuova serie televisiva. Reduce dal successo de L’Allieva 3, l’attore abruzzese si è cimentato in panni completamente inediti e decisamente più intriganti. Classe ’79, il buon Guanciale decanta di una carriera davvero incredibile. Iniziata nel 2003, anno in cui ha preso il Diploma presso l’accademia nazionale d’arte drammatica a Roma, la carriera del simpaticissimo Lino ha letteralmente spiccato il volo. Tanto da essere attualmente, come detto più e più volte, uno degli attori più seguiti ed amati di tutto il panorama artistico italiano. Ecco, ma vi siete mai chiesti cosa avrebbe voluto fare se non fosse diventato attore? Bene. Se lo avete fatto, state tranquilli: noi siamo proprio qui per darvi una risposta! In una sua intervista a ‘Vanity Fair’, datata 2017, l’attore abruzzese ha svelato ogni cosa nel minimo dettaglio. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme questo vero e proprio retroscena ‘choc’.

Lino Guanciale, spunta adesso un retroscena ‘choc’: l’avreste mai detto?

Come dicevamo precedentemente quindi, Lino Guanciale, attualmente, è uno degli attori più formidabili del panorama artistico italiano. Con una carriera alle spalle davvero incredibile e, soprattutto, ricca di ruoli tutti diversi tra di loro ma mirati a sottolineare la sua duttilità e professionalità, l’attore abruzzese decanta di un curriculum più che impressionante. Ecco, ma se non fosse riuscito a diventare un attore, Lino Guanciale aveva il cosiddetto ‘piano B’? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si. E a rivelare ogni cosa, come detto poco fa, è stato proprio il diretto interessato in una sua intervista a ‘Vanit Fair’ nel 2017. Proprio nella stessa occasione in cui ha svelato la proposta particolare di una sua fan, l’attore ha svelato anche quello che avrebbe voluto fare se non avesse calcato i palchi di teatro. Di che cosa parliamo? ‘Il medico, come mio padre, o il giornalista’, ha detto Lino Guanciale alle pagine del settimanale, svelando, quindi, quale sarebbe stato il suo ‘piano B’.

