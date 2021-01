Fu scelto dalla tronista Giorgia Lucini: Manfredi Ferlicchia riuscì a conquistarla, ma com’è diventato oggi il bellissimo modello siciliano?

A Uomini e Donne lasciò il segno per la sua bellezza decisamente notevole ma anche per le emozioni che il suo percorso seppe regalare al pubblico. Elegante, alto, biondo, occhi chiari e un fisico da urlo, Manfredi Ferlicchia corteggiò la tronista Giorgia Lucini e alla fine riuscì a conquistarla. I due ebbero una storia finita poi proprio in un altro programma relazionato al dating show di Canale 5, Temptation Island. La gelosia di Manfredi, però, lo portò a decidere di chiudere con la Lucini e ad uscire dalla trasmissione senza di lei. Ciascuno ha poi preso la propria strada: l’ex tronista è infatti felice accanto al suo attuale compagno, il giocatore di basket Federico Loschi, ed è anche diventata mamma, mentre Manfredi, dopo la relazione con la ballerina Ylenia, al momento risulta single. Da un po’ lontano dal mondo dello spettacolo, scopriamo com’è diventato e cosa fa oggi il modello siciliano.

Manfredi Ferlicchia oggi: com’è diventato l’ex fidanzato di Giorgia Lucini

Nonostante sia ancora seguitissimo sui social, il bel Ferlicchia non si vede da tempo in tv. La sua carriera nella moda però continua e sembra andare a gonfie vele come testimonial di importanti marchi. Il fisico è ancora scolpito come quando lo abbiamo conosciuto tra i corteggiatori di Uomini e Donne. I post che pubblica sul suo account raccolgono tantissimi like e commenti positivi e siamo certi che gran parte del pubblico vorrebbe rivederlo presto sul piccolo schermo.

Come mostra questo scatto sul suo account Instagram, il 29enne ha conservato nel tempo tutto il suo fascino. Nonostante non ci sia stato il lieto fine tra loro, sicuramente la storia tra lui e Giorgia Lucini è stata in assoluto una delle più belle ed emozionanti nell’intera storia del programma condotto da Maria De Filippi.