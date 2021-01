Lo ha comunicato ai fan su Instagram: a poche settimane dal parto, l’ex Miss Italia ha finalmente rivelato di essere incinta.

E’ la diretta interessata a dare la splendida notizia sul suo profilo Instagram: l’ex Miss Italia è incinta e tra qualche settimana darà alla luce il suo primo figlio. Grande gioia per i fan e per tanti colleghi e colleghe del mondo dello spettacolo che hanno riempito il meraviglioso post con like e commenti pieni d’affetto. Ma chi sarà la fortunata futura mamma? Come abbiamo anticipato, si tratta di un’ex Miss Italia, oggi 33enne, di origini trentine. Quando fu eletta ‘la più bella d’Italia’ tutti notarono un particolare in lei che la rendeva abbastanza diversa da tutte le Miss precedenti elette fino ad allora: portava i capelli corti, dettaglio che al celebre concorso risultò quantomeno originale. Siamo sicuri che molti avranno già capito di chi stiamo parlando.

L’ex Miss Italia su Instagram: è incinta, tra poche settimane sarà mamma

Allo storico concorso di bellezza la futura mamma ha vinto nel 2006. Dopo essere stata eletta, per lei si sono aperte le porte della tv: è stata infatti inviata di programmi importanti come X Factor su Rai 2, Mezzogiorno in Famiglia, Unomattina Estate ed ha condotto il Capodanno di Rai 1 nel 2011. Dal 2007 al 2016 è stata l’ultima ‘signorina buonasera’ di Rai 1 ed ha partecipato nel 2012 a Ballando con le stelle in coppia col ballerino Samuel Peron. Ovviamente stiamo parlando di Claudia Andreatti. Dopo un matrimonio durato solo due anni, la bella miss ora è incinta del suo attuale compagno ed ha rivelato la splendida notizia sul suo profilo Instagram postando una sua foto col pancione. “Quest’immagine per celebrare finalmente anche assieme a voi la Magia della mia Prima Gravidanza, uno Stato di Grazia assoluta che mi ha accompagnata negli scorsi 9 mesi… un’avventura straordinaria, indescrivibile… goduta in totale Riservatezza, Rispetto, Passione e Amore per questo pancino che giorno dopo giorno cresceva diventando sempre più Forte, sempre più parte di Me e delle Nostre Vite. Tra alcune settimane questo vortice di Emozioni prenderà Forma, Colore, Profumo, Voce, Nome… non vediamo l’ora di Vederti, Respirarti, Viverti!!!”, si legge sotto la foto.

Tanti auguri a Claudia e al suo compagno!