Nunzia Schiano, vi ricordate dove l’abbiamo già vista? Vi anticipiamo, L’attrice, proprio questa sera, ci terrà compagnia.

Questa sera, lunedì 25 gennaio, la Rai ha deciso di farci una grande sorpresa, infatti, come ormai è ben noto, andrà in onda la serie che vede protagonista l’amatissimo attore Lino Guanciale, ovvero Il Commissario Ricciardi. Guanciale, però, ovviamente, sarà accompagnato da altri importanti ed eccezionali attori. E proprio a tal proposito abbiamo citato la meravigliosa Nunzia Schiano. Infatti, l’attrice sarà anche lei presente, e sicuramente, illuminerà la trama con la sua brillante interpretazione. Oggi, vi riveleremo qualcosa in più sull’artista.

Nunzia Schiano, in quale film l’abbiamo già vista? Ha avuto uno straordinario successo

Nunzia Schiano è un’attrice dal talento eccezionale, da sempre incanta i telespettatori con le sue fantastiche interpretazioni. La sua carriera è ricca di successi, ovviamente il tutto dovuto ai tanti sacrifici fatti in questi anni. Oggi, in attesa di rivederla nella nuova serie Il Commissario Ricciardi, vi ricorderemo dove l’abbiamo già vista. Ebbene, la nostra meravigliosa attrice è nota soprattutto per il ruolo della madre di Mattia Volpe in Benvenuti al Sud nel 2010, ed è stata poi riconfermata nello stesso ruolo nel sequel Benvenuti al Nord, due anni più tardi. La Schiano ha più volte collaborato con Alessandro Siani, e ha recitato nel film di Leonardo Pieraccioni Il paradiso all’improvviso.

Soltanto nel 2016, ha interpretato la madre del protagonista Enzo Iupparello nel film Vita, cuore, battito. Ovviamente, questi sono solo alcuni dei film, sarebbe difficile citarli tutti, ma la sua immensa capacità attoriale ha toccato numerose interpretazioni. Possiamo dire, che ogni volta, Nunzia Schiano è riuscita ad ammaliare i telespettatori, e ad immergerli nel personaggio da lei vestito. Siamo sicuri, che anche questa sera, saprà sorprenderci! E voi, seguirete Il Commissario Ricciardi?