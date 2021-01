Proprio qualche ora fa, Paolo Bonolis ha annunciato una splendida novità in arrivo: l’ha appena rivelato, a cosa si riferisce.

È uno dei più grandi conduttori televisivi, Paolo Bonolis. Attualmente assente dal piccolo schermo, il simpaticissimo romano decanta di un successo davvero clamoroso. E non è un caso, infatti, se, ciascun programma che porta la sua firma, registra dei veri e propri ascolti da record. Che sia ‘Ciao Darwin’, ‘Avanti un Altro’ o molto altro ancora, Paolo Bonolis sa sempre come catturare l’attenzione del suo amato pubblico italiano. Lo ha fatto anche qualche ora. Quando, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, il conduttore romano non ha affatto potuto fare a meno di condividere una novità in arrivo con i suoi followers. Di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, com’è nostro solito fare, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, si tratta di una vera e propria fantastica notizia. Che, senza alcun dubbio, farebbe felici e molti di voi. Ecco tutti i dettagli.

Paolo Bonolis, splendida novità in arrivo: fan pazzi di gioia

Qualche giorno fa, il simpaticissimo Paolo Bonolis è intervenuto sul suo canale social ufficiale per condividere il suo dolore per la tragica scomparsa della cara Eliana. Qualche ora fa, invece, l’ha fatto per rendere partecipi i suoi sostenitori di una splendida novità in arrivo. Poco attivo su Instagram, il conduttore romano è solito intervenire con una giusta causa. E questa annunciata qualche ora fa, vi assicuriamo, rientra alla grande tra questi. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente. Siete curiosi di saperlo? Diamoci uno sguardo insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Bonolis (@sonopaolobonolis)

Ebbene si. È proprio così. Sembrerebbe proprio che lo splendido annuncio a sorpresa abbia proprio a che fare con il libro pubblicato nel 2019. Ecco, ma cosa accadrà? Al momento, purtroppo, non abbiamo alcuna informazione. Basti pensare che, però, la reazione dei suoi sostenitori è stata davvero incredibile.

‘Curiosi di sapere di cosa si tratta? Tra qualche giorno lo scoprirete’, scrive Paolo Bonolis a corredo del video. Noi non vediamo l’ora di avere ulteriori informazioni, voi?