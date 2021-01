GF VIP, Samantha De Grenet ha fatto commuovere tutti: la concorrente ha raccontato la sua storia, tutto lo studio scoppia in lacrime.

Questa sera di 25 gennaio una nuova puntata del GF VIP sta regalando come sempre tantissime sorprese e colpi di scena non solo ai telespettatori da casa ma anche ai concorrenti. Dopo aver assistito al tanto atteso incontro tra Tommaso e Francesco Oppini, dopo aver visto sorridere insieme Pierpaolo e la sua famiglia, è arrivato il momento di Samantha De Grenet. La concorrente del GF VIP entrata da poco nella Casa più spiata d’Italia ha fatto commuovere tutti raccontando la sua storia. Ha un passato fatto di momenti molto dolorosi: tutto lo studio è scoppiato in lacrime, ecco le parole della De Grenet.

GF VIP, Samantha De Grenet racconta la sua storia: lo studio scoppia in lacrime

Samanta De Grenet nella Casa del Grande Fratello VIP ha raccontato la sua storia, fatta di momenti felici ma di altri davvero dolorosi. La concorrente del reality ha raccontato di aver perso un bambino: un episodio della sua vita che non dimenticherà mai, è stato davvero difficile superarlo. Nel 2005 Samantha ha sposato Luca Barbato, dal quale si è separata dopo aver avuto Brando, loro figlio. La loro è stata una crisi passeggera: pochi anni dopo sono ritornati insieme, si sono risposati e continuano oggi a viversi il loro grande amore, amandosi più di prima.

La De Grenet ha dovuto combattere contro una terribile malattia: si è ammalata di cancro. E’ riuscita a sconfiggerlo ma quello vissuto per lei è stato un momento davvero buio: “Immaginavo mio figlio crescere senza una madre” sono state le parole della concorrente davvero toccanti. Il famosissimo personaggio televisivo ha fatto commuovere tutti: i presenti in studio non sono riusciti a trattenere le lacrime.