Serena Iansiti è una giovanissima e bellissima attrice, ma sapete chi è il suo ex compagno? Si sono conosciuti sul set di una famosa serie.

Classe ’85, Serena Iansiti è nata a Napoli l’11 Maggio. E, sin da bambina, ha capito quale fosse la strada giusta da intraprendere. Trasferitasi molto presto a Latina con i suoi genitori, la giovanissima napoletana ha immediatamente intrapreso la strada della recitazione. Ed, in particolare, ha iniziato i suoi studi di teatro. È proprio in questa realtà, infatti, che fa il suo debutto nel 2001 con il suo primo spettacolo. E si fa ampiamente conoscere ed apprezzare. Il successo, però, arriva soltanto nel 2007. Quando, davvero giovanissima, prende parte alla famosissima soap opera ‘Centovetrine’, interpretando il ruolo della bella Lavina. Da quel momento, la sua carriera è stata tutta in ascesa. Protagonista indiscussa di numerose serie televisivi di successo, la giovane Iansiti si fa letteralmente amare da tutto il pubblico italiano. Ecco, ma sapete che, proprio sul set di una serie televisiva in cui ha recitata, ha conosciuto il suo ex compagno? Si, avete letto proprio bene. È proprio durante il lavoro che Serena ha trovato l’amore. Ecco, ma chi è esattamente? Attualmente, a quanto pare, è single. Eppure, siete curiosi di conoscere il suo ex compagno?

Sapete chi è l’ex compagno di Serena Iansiti? Lo conosciamo benissimo

Da questa sera, Lunedì 25 Gennaio, Serena Iansiti vestirà i panni della bellissima Livia. Attrice di punta della nuova serie televisiva intitolata ‘Il Commissario Ricciardi’, la giovanissima napoletana darà ampio sfoggio della sua bellezza, ma anche della sua smisurata bravura. Ecco, ma in attesa di gustarci la prima puntata di questa incredibile serie, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lei? In particolare, come dicevamo precedentemente, siete curiosi di sapere chi è stato il suo ex compagno? A quanto pare, sembrerebbe che, attualmente, la bella Serena sia single. Eppure, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, in passato, abbia vissuto una splendida storia d’amore con un suo collega. Ecco, ma chi è? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, come dicevamo precedentemente, l’ex compagno della Iansiti è un volt per nulla sconosciuto al pubblico italiano. E che, soprattutto, ha preso parte ad una famosissima serie televisiva. Di chi parliamo? Ebbene. Se vi dicessimo Filippo De Silva, vi viene in mente qualcosa? Ebbene si, è proprio lui. Il temutissimo Filippo De Silva de ‘Squadra Antimafia’ è stato proprio l’ex compagno della Iansiti.

I due, stando a quanto si apprende, sono stati una coppia a tutti gli effetti dal 2012 al 2018.

Sapevate anche voi questo ‘retroscena’?