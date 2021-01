In alcune delle sue Instagram Stories, Serena Rossi ha svelato un ‘segreto’ di una scena in Mina Settembre: l’avreste mai detto?

Si è dimostrata, sin dalla sua prima puntata, una vera e propria serie di successo, Mina Settembre. Tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni e diretta da Tiziana Aristarco, la fiction con protagonista indiscussa la bellissima e bravissima Serena Rossi si sta dimostrando letteralmente campioni di incassi. Saranno i casi che, settimana dopo settimana, l’assistente sociale deve risolvere, sarà il cast formidabile scelto per questo nuovo progetto, fatto sta che queste tre puntate hanno registrato degli ascolti davvero formidabili. Ecco, ma la domanda sorge davvero spontanea: sapete proprio tutto della serie televisiva? In un nostro recentissimo articolo, è vero, vi abbiamo parlato del personaggio di Mina Settembre e chi l’ha ispirato, ma non è affatto finita qui. Qualche ora fa, attraverso una serie di Instagram Stories, la simpaticissima Serena Rossi non ha affatto potuto fare a meno di svelare un piccolo ‘segreto’ del backstage. Si, avete letto proprio bene. Lo aveva già fatto qualche giorno fa, è vero. Eppure, pochissime ore fa, ha voluto svelare un piccolo aneddoto di una scena girata con il bel Domenico. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Serena Rossi, il segreto svelato solo ora su una scena in ‘Mina Settembre’

Così come la settimana scorsa, anche per la quarta puntata di ‘Mina Settembre’, Serena Rossi ha deciso di commentare con il suo pubblico social. E, soprattutto, di svelare qualche piccolo ‘segreto’ del backstage. È proprio in questa occasione che, come dicevamo precedentemente, l’attrice napoletana ha letteralmente raccontato un particolare aneddoto di una scena girata con Domenico. Sappiamo benissimo che il giovane ed aitante ginecologo, interpretato dal bel Giuseppe Zeno, si è letteralmente ed immediatamente innamorata dell’assistente sociale. Ed anche se già fidanzato, non ha affatto potuto fare a meno di dichiarare il suo amore ed interesse per lei. Mina, dal canto suo, è appena uscita da un matrimonio terminato per via di un tradimento e tutto vorrebbe tranne che infilarsi in una nuova storia d’amore irrisolta. Tuttavia, l’attrazione per il bel Domenico è tanta. E, seppure intenzionata a non cedere, alla fine ha ceduto. Ecco, ma sapete che, dietro a questa scena di fuoco, c’è un vero e proprio segreto? Si, avete letto proprio bene! E a svelarlo, come dicevamo precedentemente, è stata proprio la diretta interessata. Attraverso una serie di opzioni social, Serena Rossi ha raccontato cosa si nascondeva dietro quella scena. Da quanto si apprende, sembrerebbe che, per girare questo momento intimo tra Domenico e Mina, il bel Giuseppe Zeno sia stato interpretato da un figurante.

Avreste mai detto fosse un figurante?