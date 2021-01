In questo scatto era ancora troppo piccola, ma oggi è divenuta un’attrice amatissima, presente nella soap Un posto al sole.

Sappiamo, sono molti i personaggi del mondo dello spettacolo che amano condividere immagini in cui appaiono da giovani, o addirittura da bambini. Un modo questo non solo per tornare con i pensieri ad un momento passato che ha lasciato una forte emozione, ma anche per rendere partecipi i propri follower, sempre più presi dalle vicende dei vip. In questo scatto, come abbiamo riportato, è presente un’attrice tanto amata ed apprezzata, allora era ancora piccolissima. La foto è stata pubblicata, come lei ha riportato in didascalia in un momento di nostalgia: “E niente sono nostalgica in questi giorni…”, ha scritto. Come abbiamo anticipato, fa parte del cast della famosissima serie Un posto al sole. A questo punto ci chiediamo, avete capito chi è?

Uno scatto bellissimo, di anni fa, in cui appare lei, l’amatissima attrice di Un posto al sole

Una foto ricordo meravigliosa pubblicata sul profilo instagram in un momento di forte nostalgia. Un modo per rammentare quel periodo di vita vissuto durante la splendida giovinezza. Anche se, dobbiamo dirvi, l’attrice presente nella foto che vi abbiamo appena mostrato è ancora oggi una bellissima e giovanissima donna. Fa parte della grande famiglia della soap opera Un posto al sole, anche se, in questi ultimi tempi, non è in pista. Infatti, l’anno scorso, precisamente a luglio, come possiamo vedere anche dal suo social, è nata la sua meravigliosa bambina. Bene, allora, avete capito di chi si tratta? Ebbene sì, proprio di lei, della bellissima Samanta Piccinetti, che veste i panni nella serie di Arianna. Come sappiamo, l’attrice è sposata con Michelangelo Tommaso, l’attore che nella soap interpreta Filippo Sartori. La coppia, a quanto pare, si sarebbe conosciuta proprio sul set, e l’amore è così scoppiato. Insieme sono davvero bellissimi, non trovate?

Nella foto precedente era ovviamente ancora giovanissima: oggi è molto amata, e la sua partenza da Un posto al sole ha creato non pochi malesseri. Forse, Samanta Piccinetti, potrebbe fare il suo ritorno? Ovviamente non sappiamo cosa succederà, lo scopriremo solo seguendo l’avvincente soap opera.