Uomini e Donne, ex tronista ha fatto pace con il fidanzato: l’annuncio

L’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto pace con il fidanzato: ecco l’annuncio pubblicato sui canali social

Una delle ex troniste di Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, ha fatto pace con il suo fidanzato. I due avevano vissuti giorni difficili, ma adesso sono tornati ufficialmente insieme. L’annuncio è arrivato ovviamente sui social. Di seguito vi diciamo di chi stiamo parlando e vi riportiamo le parole pubblicate sui social dall’ex protagonista del programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, ex tronista fa pace con il fidanzato

Angela Nasti, ex tronista del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, nonché sorella di Chiara, famosa modella e influencer, è tornata insieme al fidanzato. L’esperienza sul trono non fu soddisfacente, ma lontana dai riflettori la sorella di Chiara ha trovato l’amore. La Nasti, infatti, è legata sentimentalmente a Kevin Bonifazi, difensore ventiquattrenne dell’Udinese. I due avevano vissuto giorni difficili, ma adesso pare sia tornato il sereno. La Nasti, infatti, ha pubblicato alcune foto sui social insieme al suo fidanzato, scrivendo: “Quello che io intendo per amore“. Il ritorno di fiamma, dunque, è stato sancito dalle foto pubblicate sui social dall’ex protagonista del dating show di Canale 5.

La Nasti ha trascorso una giornata sulla neve insieme al suo fidanzato Kevin Bonifazi. Con loro c’era anche il cagnolino che hanno preso da poco. Una giornata off dal lavoro sia per la modella e influencer che per il calciatore. Bonifazi è stato impegnato con un doppio impegno in settimana con la sua squadra. Auguriamo alla coppia un futuro roseo e che possano avverare tutti i loro desideri.