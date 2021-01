“Amo ancora Giulia Salemi”: arriva la rivelazione shock dell’ex della concorrente del GF Vip.

È una delle protagoniste assolute di questo GF Vip. Nonostante non sia entrata all’inizio come gli altri, Giulia Salemi è diventata una dei concorrenti più amati di questa edizione. Un’edizione nella quale, inaspettatamente, Giulia ha trovato l’amore in Pierpaolo Pretelli. I due hanno iniziata a passare del tempo insieme in amicizia, ma, giorno dopo giorno, il loro sentimento è cresciuto sempre di più. Ed è andato contro tutto e tutti: dai fan alla famiglia Pretelli, in tanti hanno accolto con scetticismo la storia tra i due gieffini. Nonostante questo, Giulia e Pierpaolo sono sempre più decisi a viversi il loro amore. Un nuovo ostacolo, però, potrebbe arrivare presto per la coppia. E, stavolta, è qualcosa che riguarda la bellissima Salemi. Scopriamo di cosa si tratta.

Una nuova sfida per la coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due si sono conosciuti circa due mesi fa nella casa del GF Vip, ma il sentimento che li lega sembra essere già piuttosto forte. Un sentimento che i due concorrenti hanno difeso strenuamente, contro tutto e tutti. Ma a quanto pare gli ostacoli non sono finiti qua. Nella coppia, infatti, si sta per inserire un “terzo incomodo”. Si tratta di Abraham Garcia Arevalo, lo spagnolo che Giulia ha conosciuto a Super Shore, un reality di MTV, qualche anno fa. Tra i due ci sarebbe stata una storia, che sembrava essere chiusa definitivamente. Questo fino a poco fa, quando è stata annunciata l’intervista del modello a Novella 2000. Un’intervista che uscirà domani, ma dall’anteprima pubblicata dal giornalista del settimanale, ne vedremo delle belle:

“Amo ancora Giulia Salemi”, dichiara lo spagnolo, che sembra essere intenzionato a riconquistare la concorrente. sa accadrà ai “Prelemi”? Con ogni probabilità, Alfonso metterà al corrente Giulia e Pierpaolo delle dichiarazioni del giovane Abrham. E se il modello entrasse nella casa? Non ci resta che attendere le prossime news per scoprire cosa accadrà!