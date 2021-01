Anticipazioni Uomini e Donne 26 gennaio: brutto colpo per Gemma Galgani; ecco cosa accadrà nella puntata di oggi.

Tutto pronto per una nuova, attesissima, puntata di Uomini e Donne. Come ogni giorno, il programma di Maria De Filippi fa compagnia al pubblico nella storica fascia oraria delle 14 e 45. E, come per lo scorso anno, anche nel 2021 è stato confermato il nuovo format, che prevede l’unione di trono classico ed over in un’unica mega puntata. I colpi di scena sono davvero all’ordine del giorno. E, come avviene quasi sempre, anche la puntata di oggi si aprirà con le vicende della dama più chiacchierata del trono Over, Gemma Galgani. Dopo la rottura con Maurizio, sono in arrivo delle novità per la dama piemontese. Curiosi di scoprire cosa vedremo oggi? Per voi le anticipazioni di martedì 26 gennaio 2021.

Anticipazioni Uomini e Donne 26 gennaio: brutto colpo per Gemma Galgani, Maurizio sempre più deciso a chiudere

Pronti per un nuovo capitolo della storia di Gemma Galgani a Uomini e Donne. Ebbene, con ogni probabilità, la puntata di oggi 26 gennaio si aprirà proprio con lei. Lei che solo qualche puntata fa è stata “scaricata” a sorpresa da Maurizio, che ha deciso di interrompere la conoscenza con la dama poco dopo le festività di Natale. Una decisione che ha spiazzato tutti, dato che tra i due sembrava essere nato un sentimento vero. Nonostante questo, nella scorsa puntata, Maurizio si è avvicinato a Gemma durante un ballo, per chiederle come stesse. Un gesto che ha riacceso le speranze della Galgani, convinta che nel cavaliere ci potesse essere ancora dell’interesse nei suoi confronti. È così? A svelarlo sarà proprio Maurizio, che sarà chiamato al centro dello studio per chiarire la situazione. Ebbene, le sue parole non faranno piacere a Gemma: il cavaliere confermerà la sua decisione di chiudere con la dama, nonostante ammetta di aver provato reali sentimenti per lei. Un duro colpo per Gemma, che, sarà protagonista inoltre di un duro battibecca con Tina Cipollari. Come si consolerà? La dama deciderà di voltare pagina, dando il numero a un nuovo cavaliere, anche lui di nome Maurizio, e continuando a sentire un altro uomo, Gianluca, 40 anni, col quale sembra aver scambiato già qualche messaggio nei giorni scorsi.

Insomma, è tempo di voltare pagina per Gemma! Nella puntata di oggi, inoltre, dovrebbe andare in onda anche una parentesi dedicata ad Armando Incarnato, che sta uscendo con la dama Nicola. Tra loro, però, sembrano esserci degli ostacoli, tra cui la differenza di età. La conoscenza tra i due proseguirà? Non ci resta che sintonizzarci su Canale 5 per tutte le novità del trono più amato della tv. Appuntamento alle ore 14 e 45!