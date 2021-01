Uno scatto adorabile che ritrae un bambino dal sorriso davvero splendido: oggi è un personaggio molto famoso, riuscite a riconoscerlo?

Splendido e adorabile sorriso e un’espressione furba davvero tenerissima per questo bambino: oggi è un personaggio molto famoso, riuscite a riconoscerlo? Qualche utile informazioni vi sarà sicuramente d’aiuto. Parliamo di un talento originario di Erba e nato nel 1979. Diplomato al liceo scientifico, la sua passione per il panorama artistico abbraccia non solo il ruolo di attore, ma anche quello di regista e conduttore. Il suo esordio avviene sul celebre canale di MTV Italia e nel 1999 lo possiamo ammirare al suo debutto di attore. Il suo grande talento non trascura nemmeno la musica e, tra il 2000 e il 2013 diventa parte di un gruppo musicale nelle vesti di cantante e chitarrista. Può vantare un profilo Instagram seguito da oltre duecentomila persone ed è uno dei volti più simpatici del mondo dello spettacolo. Avete capito chi è?

Qui era un tenero bambino, oggi è un personaggio molto famoso e amatissimo: lo riconoscete?

Ha partecipato ad un videoclip musicale davvero iconico, un vero e proprio tormentone. Ha ricoperto ruoli televisivi e cinematografici, ma anche di sceneggiatore e doppiatore. Felicemente legato alla sua compagna, è papà di una bellissima bambina. Stiamo parlando del simpaticissimo e talentuoso Francesco Mandello! Iconico volto del duo “I soliti idioti”, nonché talentuoso interprete e personaggio amatissimo dal pubblico. Lo scatto che vi abbiamo mostrato, pubblicato dallo stesso artista sul suo profilo Instagram, lo ritrae ‘da qualche parte in Sardegna”, in un momento non precisato degli anni ’80. Francesco Mandello è un volto molto celebre del panorama dello spettacolo e ha dimostrato di avere un grande talento che spazia in ogni ambito artistico. La sua compagna, la splendida Luisa Bertoldo, invece, si occupa di pubbliche relazioni. Ecco uno scatto che lo ritrae di recente.

Siamo certi che quel sorriso furbo e tenerissimo sia davvero inconfondibile e che molti di voi avranno riconosciuto il talentuoso Francesco.